Rolf Harris, exartista pedófilo marcado por violar a niñas pequeñas y adolescentes, muere a sus 93 años

El exartista reconocido Rolf Harris, quien previamente fue condenado por una serie de agresiones sexuales hacia niñas y adolescentes, falleció a los 93 años.

En 2014, Harris fue declarado culpable de una serie de violaciones que tuvieron lugar entre 1968 y 1986. Como resultado, fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión, según los informes de la BBC.

Aunque fue liberado en 2017, Harris nunca se disculpó públicamente ni con sus víctimas por sus agresiones.

Antes de que sus delitos salieran a la luz, Harris era un reconocido artista en el ámbito del entretenimiento familiar en Gran Bretaña y Australia.

De acuerdo con su certificado de defunción, registrado el martes, Harris murió el 10 de mayo en su residencia en Bray, Berkshire, a causa de cáncer de cuello y por "fragilidad de vejez".

Condena por abuso sexual en contra de niñas

La familia de Harris emitió un comunicado en el que confirmaban su fallecimiento y solicitaban respeto por su privacidad. Asimismo, se negaron a hacer más comentarios a la prensa.

Tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, Harris fue inicialmente encontrado culpable de 12 cargos relacionados con cuatro niñas, principalmente durante las décadas de 1970 y 1980. Posteriormente, una condena vinculada a la acusación de agresión sexual hacia una niña de ocho años fue anulada. Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelaciones rechazaron su solicitud para impugnar las otras 11 condenas.

Las víctimas incluían a dos adolescentes y una amiga de su hija.

Figura pública importante antes de descubrir sus abusos y pedofilia

Antes de que sus crímenes salieran a la luz, Harris había sido una figura muy conocida en la industria del entretenimiento en Gran Bretaña y su natal Australia durante más de 50 años.

Llegó a Londres en 1952, a los 21 años, y pasó a presentar una serie de programas infantiles de televisión y variedades, así como series sobre animales y arte.

Asimismo, Harris pintó un retrato de la reina Isabel II para conmemorar su 80 cumpleaños en 2006.

Harris también fue conocido por una serie de canciones de éxito, incluyendo Tie Me Kangaroo Down, Sport; Two Little Boys y una versión de Stairway to Heaven de Led Zeppelin.

Durante su carrera fue nombrado OBE, MBE y CBE y recibió una beca Bafta, pero fue despojado de los honores después de sus convicciones.

En su sentencia, el tribunal escuchó que era un "pervertido siniestro", que usó su fama para acercarse a mujeres jóvenes y niñas.

No ha mostrado ningún remordimiento por sus crímenes", le dijo el juez. "Tu reputación ahora está en ruinas, pero no tienes a nadie a quien culpar sino a ti mismo".

Harris cumplió tres años de su sentencia en la prisión de Stafford en Staffordshire. Después de su liberación, regresó a la casa en Bray, Berkshire, que compartió con su esposa, Alwen, con quien se había casado en 1958.

La pareja tuvo una hija, Bindi.

