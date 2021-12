VIDEO: Rescatan a turista atrapado en un glaciar tras enviar un video de despedida a su madre porque creía que moriría

ARGENTINA.- Como sacada de una película, la historia del joven israelí, Eitan Shaked, de 23 años de edad, ha dado la vuelta al mundo, al revelar hace un par de días que fue rescatado de un glaciar gracias a un video de despedida que grabó para su madre cuando creyó que moriría.

Los hechos fueron narrados por el propio alpinista en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos y videos del momento en que fue rescatado de uno de los glaciares que son considerados más fríos del mundo.

Se trata del glaciar llamado “Ojo del Albino”, ubicado cerca de Ushuaia, al Sur de Argentina, a donde Eitan salió a “caminar”, como así lo mencionó, pero sufrió una caída de más de 10 metros y se fracturó la pelvis y uno de sus brazos, y cuando fue encontrado, tenía hipotermia.

Los que me conocen saben que no me gusta filosofar en las redes sociales pero esta vez, lamentablemente, no me queda más remedio que escribir un poco más. El miércoles pasado salí a caminar por Ushuaia y caí unos 10 metros. Esperé un día el rescate, desconectado, sin tomar comida ni agua y también con la pelvis y el codo rotos. Cuando me encontraron estaba al borde de la muerte por hipotermia”, escribió Eitan en su red social.