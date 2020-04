Renuncia ministro de Salud neozelandés; fue a la playa en cuarentena

WELLINGTON, Nueva Zelanda.- David Clark, el ministro de Salud neozelandés no respetó la cuarentena, una de las medidas para evitar la propagación de coronavirus que ha aplicado el país, y se fue a la playa con su familia el fin de semana pasado.

En un comunicado de esta mañana Clark declaró:

En un momento en que pedimos a los neozelandeses que hagan sacrificios históricos, decepcioné al equipo. He sido un idiota”.

El funcionario admitió que recorrió 20 kilómetros en compañía de su familia, conllevando “una clara violación a los principios del confinamiento”, indicó.

Presentó su renuncia a la primera ministra laborista Jacinda Ardern, pero no fue aceptada, ya que "En condiciones normales, despediría al Ministro de Salud. Lo que hizo estuvo mal, y no hay excusas. Pero en este momento, mi prioridad es nuestra lucha colectiva contra Covid-19. No podemos permitirnos una interrupción masiva en el sector de la salud ni a nuestra respuesta. Por esa razón, y solo por esa razón, el Dr. Clark mantendrá su papel", explicó.

No obstante, se le retiró como ministro asociado de Finanzas, reveló The New Zealand Herald.

En una entrevista posterior a esto, con el periodista Mike Hosking de Newstalk ZB el político comentó que su esposa le preguntó si el paseo era acorde a las reglas y él decidió que sí porque se encontraban "dentro de su burbuja doméstica".

Y agregó que “no estaba pensando” mientras manejaba a la playa.

Concluyó "Me he puesto en ridículo. Necesito ser muy claro al respecto y pedir disculpas a los neozelandeses”.

Nueva Zelanda registra mil 160 casos confirmados de Covid-19, y actualmente está más cerca de terminar con la epidemia, a medida que la curva de contagios ha disminuido considerablemente.

Con información de The New Zealand Herald