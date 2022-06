Reino Unido: Hombre muere por severa salmonela causada por huevos de pato

Reino Unido.- Un gerente minorista jubilado murió a causa de una de las peores infecciones por salmonela que su médico había visto en su carrera, después de comer cuatro huevos de pato comprados en una feria campestre.

Niptoon Tavakoli, de 65 años, murió en el hospital dos meses después de enfermarse. Según el médico que lo consultó, Tavakoli sufrió una de las peores infecciones por salmonela que había visto en su carrera.



El fallecido ingirió cuatro huevos de pato que compró en una feria campestre. Actualmente un jurado se encuentra investigando su caso.



La esposa del Tavakoli, Cheryl, le dijo al Tribunal Forense de Doncaster que habían comprado seis huevos en el puesto de Melton Mowbray Deli en Messingham Show, en el norte de Lincolnshire, durante un día familiar el domingo 2 de junio de 2019.



La trabajadora penitenciaria, la Sra. Tavakoli, de 63 años, dijo que su esposo comió dos de los huevos para la cena el día después de la visita al espectáculo. Dijo que los frió y se los comió con tostadas.





La Sra. Tavakoli dijo que el viernes por la mañana se despertó y descubrió que su esposo había estado enfermo durante la noche con diarrea y vómitos. Explicó que hizo un viaje a Essex y que cuando ella estaba fuera, su esposo le comentó que había llamado a una ambulancia.

Los paramédicos no tomaron en cuenta sus síntomas



La Sra. Tavakoli atestiguó que su esposo, quien llegó al Reino Unido desde Irán para estudiar ingeniería cuando tenía 19 años, le dijo que los paramédicos le dieron consejos pero no lo llevaron al hospital.



Ella dijo que regresó a su casa en Lindholme, cerca de Doncaster, pero él todavía estaba muy mal. Lo cuidó durante dos días en casa hasta el lunes, una semana después de la visita al espectáculo, cuando volvió a llamar al 999.



Ella dijo que había desarrollado manchas en su cuerpo. Sus labios y uñas se habían vuelto azules y tenía mucho frío. Su esposo podía tener sepsis, fue lo que ella pensó.



El mismo equipo de paramédicos asistió y lo llevó a Doncaster Royal Infirmary, pero la Sra. Tavakoli dijo que estaba preocupada por la actitud del personal de la ambulancia, ya que no viajaron bajo las luces azules, que indican emergencia.



La esposa atestigua que los paramédicos trataron a su esposo como un anciano quisquilloso. No parecían tomar en serio sus peticiones de ayuda y el dolor que expresaba. Fue hasta que el especialista en cuidados intensivos, el Dr. Jon Maskill, dijo que el Sr. Tavakoli estaba gravemente enfermo.

Le dijo al jurado: 'Esta severidad de salmonela, en mi experiencia, es inusual. No es algo que veas mucho. He estado en cuidados intensivos durante 27 años. Es la segunda persona con la que me encuentro con este grado de salmonella.

El Dr. Maskill dijo que se usaron antibióticos para tratar la enfermedad, pero estaba claro que todavía estaba en partes de su cuerpo. El médico dijo que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera a la cirugía para extirpar cualquier parte del cuerpo que albergara la infección.

El Sr. Tavakoli murió de falla multiorgánica el 12 de agosto de 2019.



El médico de Cuidados intensivos dijo: "Llegamos a la triste conclusión de que no había nada que pudiéramos hacer por él. Mantenerlo cómodo fue todo lo que pudimos hacer".



La Sra. Tavakoli explicó cómo cuando se dio cuenta de que los huevos de pato podrían ser los responsables. Llevó los dos huevos restantes al hospital para analizarlos y luego limpió su casa con lejía y tiró la sartén usada. La investigación aún se encuentra en curso.