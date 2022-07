Reino Unido: Granjero finge ser espía del Servicio Secreto para apaciguar a su amante y termina preso por llevar muy lejos su método de actuación

Reino Unido.- Un granjero muy imaginativo convenció a su amante de que era un espía que corría peligro, tanto que necesitaba una pistola para protegerse mientras comía un asado.

John Hare, de 53 años, un hombre casado y con hijos, residente de Seaham, condado de Durham, le dijo a su amante que había matado a personas en el pasado mientras trabajaba para el Servicios Secreto Británico y que tenía que llevar un arma en todo momento. Hoy fue encarcelado por cinco años.

Cuando Hare estaba con su esposa, le dijo a su amante que estaba en 'operaciones' ultrasecretas protegiendo al estado británico. Este engaño duró siete años hasta que ella llamó a la policía cuando él la golpeó y le rompió el espejo retrovisor del auto.

Luego, los detectives descubrieron que el mentiroso manipulador era un granjero casado de mediana edad que inventó un estilo de vida de fantasía para ocultar su adulterio.

De 007 a granjero

La semana pasada, el juez Edward Bindloss condenó a John Hare a cinco años y medio tras las rejas después de que admitió la posesión de un arma de fuego prohibida, que dijo que había comprado por Internet hace unos 16 años y mantenía escondida en su gallinero. También fue condenado en el Tribunal de la Corona de Newcastle por daños y agresión criminal.

Hoy su víctima, que lo amaba y creía que era un agente secreto, reveló su humillación por haber sido absorbida por las mentiras de Hare, admitiendo que nunca volverá a confiar en otro hombre.

Debido a la red de mentiras de Hare, ella dijo que pasó los últimos dos años viviendo con miedo a las represalias del Servicio Secreto mientras esperaba que el caso llegara a los tribunales.

Cuando miro hacia atrás ahora me doy cuenta de que faltaban pequeños detalles. Pero fue alrededor de 18 meses antes de que comenzara a pensar que algo no estaba bien. En ese momento estaba demasiado metido. Habíamos hablado de tener un futuro juntos, expresó la joven, que en realidad fue durante siete años su amante.

La mujer, de Newcastle, conoció a Hare a través de un familiar que lo conocía del trabajo.

Pasaron un tiempo charlando en las redes sociales antes de finalmente conocerse en persona. Y las mentiras comenzaron de inmediato.

Dijo que estaba separado de su esposa y que se iban a divorciar, dijo. No tenía motivos para no creerle. En ese momento pensé que era un tipo muy agradable. Era realmente divertido. Era alguien con quien disfrutaba estar cerca. Empezamos a vernos y empezamos una relación.

Aproximadamente seis meses después de la relación, Hare, que dirigía una granja en el condado de Durham, le dijo a su nueva pareja que tenía que contarle sobre su 'otro trabajo'.

Básicamente dijo que estaba en el Servicio Secreto. Dijo que a veces podría necesitar irme en el último minuto”, dijo la mujer. 'Yo solo dije; 'No me molesta si eso es lo que haces, siempre y cuando no afecte mi vida o mi familia. Solo pensé: ¿Por qué alguien inventaría eso?

Más tarde, a la mujer se le envió un mensaje desde un número de teléfono desconocido que afirmaba ser de la unidad para la que trabajaba John y decía que sería el número utilizado para mantenerla informada en caso de que lo llamaran.

"No pensé nada al respecto, solo lo guardé en mi teléfono", relató. "Estaba recibiendo mensajes en este número para decir que lo habían llamado en "operación".

La mujer comenzó a sospechar que Hare no estaba separado de su esposa cuando afirmó haber sido llamado a una operación del Servicio Secreto mientras sus hijos remaban en la Regata de Durham. Cuando habló con él por teléfono, escuchó un anuncio de megafonía de fondo.

Pero a pesar de tener sospechas sobre el estado civil de Hare, la mujer dijo que estuvo en una relación con él durante tres años antes de comenzar a cuestionar su papel en el Servicio Secreto.

"Lo confronté por su esposa, pero él era realmente un buen mentiroso", dijo.

La mujer dijo que las mentiras de Hare comenzaron a desmoronarse cuando comenzó a sospechar que él veía a otras mujeres a sus espaldas.

Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico en mayo de 2020 durante una confrontación en la casa de Hare.

Hare golpeó a su novia tres veces y la envió al suelo. Luego le puso la palma de la mano en la cara y le hizo sangrar la nariz antes de dañar el espejo retrovisor de su automóvil mientras ella intentaba alejarse.

Después del aterrador incidente, la familia de la mujer la convenció de llamar a la policía. Hare negó agresión y daños criminales, pero fue condenado después de un juicio.

La fiscal Kelly Sherif le dijo a la corte que fue durante la investigación que los detectives de Hare recibieron información de que él tenía un arma de fuego y lo confesó cuando lo confrontaron.

Cuando los oficiales llegaron a la granja para incautar el arma de fuego, fueron dirigidos al gallinero, que contenía alrededor de 30 pollos donde se había escondido el arma.

El tribunal escuchó que el arma era una pistola de aire .22 que podía disparar. Su víctima dijo que fue solo después de verlo encerrado la semana pasada que finalmente aceptó que toda la relación había sido una mentira.

"Ahora que lo enviaron a prisión, sé que definitivamente no es quien dice ser", dijo. "Eso me ha dado un cierre y sé que no me estoy volviendo loco en mi cabeza."