Quién es Ted Cruz, el aliado de Donald Trump quien fue acusado de difundir mentiras sobre la elección que ganó Joe Biden

CIUDAD DE MÉXICO.-Ted Cruz, senador republicado de Estados Unidos, quien fuera aliado de Donald Trump y señalado de difundir mentiras sobre la elección que ganó el demócrata Joe Biden, habló sobre México.

Cruz manifestó su preocupación por la violencia en contra de los periodistas en el país y dijo que la relación bilateral podría estar en peligro.

"Estoy profundamente preocupado por la profundización de los disturbios civiles en México y el colapso de la sociedad civil. La ruptura del Estado de Derecho en nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos en temas que van desde la lucha contra el narcotráfico a la migración ilegal”, dijo el senador convservador.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "es un timbre de orgullo" que Ted Cruz lance críticas sobre su gobierno.

Es un timbre de orgullo que este senador se lance contra el gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa, por lo que representamos”, dijo.

Agregó:

“Si él hablara bien de mí, si él me alabara a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal; la verdad sí me produce orgullo”.

¿Quién es Ted Cruz?

Ted Cruz, cuyo nombre completo es Rafael Edward Cruz, nació el 22 de diciembre de 1970 en Calgary, Alberta, Canadá.

Es un político estadounidense que fue elegido para el Senado de los EU en 2012 y comenzó su primer mandato representando a Texas en 2013. Buscó la nominación del Partido Republicano para presidente en 2016.

Su padre, Rafael Bienvenido Cruz, nació en Cuba pero huyó a Estados Unidos en 1957.

La madre de Ted, Eleanor Elizabeth Wilson, era nativa de Delaware.

Cuando nació en 1970, la familia vivía en Alberta, Canadá, donde sus padres trabajaban en la industria petrolera.

Debido a que nació de una madre estadounidense en Canadá, Cruz se convirtió en ciudadano estadounidense y canadiense con doble nacionalidad.

La familia se mudó a Houston, Texas, en 1974, donde se graduó de la Segunda Escuela Bautista. Cruz luego asistió a la Universidad de Princeton, donde estudió políticas públicas.

Luego se matriculó en la Facultad de Derecho de Harvard y se graduó en 1995.

En las elecciones presidenciales de 2020, Cruz fue un partidario de Trump, quien finalmente perdió ante Biden.

En las semanas siguientes, Cruz avanzó en las repetidas afirmaciones de fraude electoral por parte de Biden, aunque numerosas presentaciones judiciales no proporcionaron evidencia para respaldar las acusaciones.

Durante la certificación de los resultados por parte del Congreso en enero de 2021, se encontraba entre un grupo de republicanos que votaron para rechazar a los electores de varios estados.

Los procedimientos se interrumpieron después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio, pero finalmente fracasó la impugnación de las elecciones.

La polémica de Ted Cruz en Cancún

En febrerro del año 2021, mientras millones de personas en Texas sufrían largos apagones, frío y escasez de agua y comida como resultado de una devastadora tormenta invernal, el senador republicano por ese estado, Ted Cruz, se fue de vacaciones a Cancún con su familia.

Cruz se trasladó a Cancún (México), según confirmaron varios medios nacionales, mientras millones de familias en el estado permanecen sin fluido eléctrico y decenas de miles sin agua debido a la tormenta invernal.

Esta polémica obligó al senador republicano a adelantar su regreso a Houston.

En Twitter circuló una fotografía de Cruz en la sala de embarque de un aeropuerto, otra tomando una merienda en la estancia del aeropuerto y otra más dentro del avión, todas al parecer del miércoles, 17 de febrero.