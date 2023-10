¿Quién era Matthew Perry, actor de "Friends"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta tarde se difundió la noticia sobre el fallecimiento de Matthew Perry, quien es reconocido por su interpretación del personaje de Chandler Bing en la exitosa serie de los años 90, "Friends".

La agencia TMZ reportó un aparente incidente de ahogamiento en un jacuzzi, luego de que se oficializara su fallecimiento redes sociales han vuelto tendencia a Matthew Perry y sus seguidores han compartido gifs e imágenes icónicas de sus momentos memorables en la pantalla.

Matthew Perry será eternamente recordado como Chandler Bing al protagonizar la legendaria serie de comedia 'Friends', pero también por algunos otros papeles que tuvo a lo largo de su carrera como actor profesional, donde compartió créditos con otros populares actores como Jennifer Aniston, David Schwimmer y Courteney Cox.

Esto es lo que sabemos de la muerte de Matthew Perry, reportada por el LA Times https://t.co/6nUorhpfVQ pic.twitter.com/nnnLN0HLI6— CNN en Español (@CNNEE) October 29, 2023

Matthew Perry fue actor, escritor, coescritor y productor ejecutivo

Mathew fue un actor y escritor estadounidense-canadiense, quien también fungió labores en Hollywood como cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista de diferentes sitcoms, como "Mr. Sunshine", "Go On" y "The Odd Couple".

La carrera actoral del famoso comenzó en 1979, y se mantuvo activa hasta 2017, siendo el filme titulado "17 otra vez" su última aparición en pantalla.

Entre las nominaciones más importantes recibidas por Perry se encuentra aquella que recibió en 2002 por primera vez a los Premios Emmy, a la categoría de Mejor Actor por su papel en la serie ce comedia "Friends". Posteriormente, recibió otras dos nominaciones a ese mismo galardón por dar seguimiento a su interpretación de Chandler, personaje que incluso cuenta con figuras de colección Funko Pop.

Igualmente destaca en su trayectoria su nominación a un Globo de oro en 2007, en la categoría a Mejor actor de miniserie o telefilme por su trabajo en The Ron Clark Story.

Por el momento, aún no se reportan condolencias por su perdida por parte del elenco de la serie que marcó su trayectoria y lanzó a la fama y reconocimiento mundial.