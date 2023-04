Matthew Perry borrará comentarios ''malvados'' sobre Keanu Reeves en su libro

Ciudad de México.- Hace algunos meses Matthew Perry sacó un libro de sus memorias titulado ‘’Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'' donde lanzó algunos comentarios contra Keanu Reeves.

River era una belleza, por dentro y por fuera: demasiado bello para este mundo, según se vio después. Parece que siempre son las personas con más talento las que mueren. ¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves está aún entre nosotros?”

Escribió el actor en su libro.

Ante las críticas, Perry no tardó en disculparse por su comentario, aún así, el intérprete aseveró que eliminaría cualquier referencia a Reeves de sus páginas.

Una perversidad

De acuerdo con Variety, durante Los Angeles Festival of Books, Perry manifestó que lo que hizo fue una perversidad, por lo cual se siente culpable con Reeves. “Dije una estupidez. Hacerlo fue una maldad”, expresó el actor.

“He eliminado su nombre porque vivimos en la misma calle. Me he disculpado públicamente con él. Las ediciones futuras del libro no incluirán su nombre”, agregó.

Conjuntamente, el artista parece ser muy consciente de que no hizo bien en realizar ese comentario, e incluso tiene intenciones de subsanar su error. “Si me encuentro con él, me disculparé. Ha sido una estupidez”, declaró.

La verdadera razón

Perry ya se había justificado previamente por el comentario sobre Reeves, en declaraciones a la revista People explicó el verdadero motivo por el que eligió precisamente al protagonista de John Wick para realizar ese comentario.

“En realidad soy muy fan de Keanu: elegí su nombre al azar, lo cual es un error por el que me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre”, confesó en ese momento.