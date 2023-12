¿Qué es la puerta 36, donde migrantes se aglomeran en la frontera de México con EU?

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Por segundo día consecutivo, decenas de migrantes esperaron durante este viernes el poder cruzar a Estados Unidos por la puerta 36 del muro fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

Las bajas temperaturas y el blindaje de las autoridades americanas no son motivo de freno para los cientos de migrantes, que en las últimas horas han llegado hasta la frontera norte con la finalidad de lograr el sueño americano.

Testimonios recabados por El Universal refieren que las personas en movilidad contaron que llegaron hasta Juárez desde el sur del país en las últimas horas, la gran mayoría en el tren, por lo cual no desean quedarse en los albergues ni tampoco algún tipo de ayuda humanitaria, ya que su única intención es cruzar a Estados Unidos.

Por esa razón, es que a lo largo del bulevar Juan Pablo II hasta la calle Arizona en Ciudad Juárez, se observaba ayer por la mañana y al mediodía a grupos de migrantes caminado hacia la puerta 36 del muro.

No queremos quedarnos, vamos a la puerta 36, ya han pasado otros compañeros que venían con nosotros, ahora ya llegamos nosotros a alcanzarlos. Nos dicen que sí están recibiendo [en la puerta 36]”, decían los migrantes que caminaban hacia el muro fronterizo.

Entre México y Estados Unidos se extienden 3 mil 152 kilómetros de frontera. Esta línea comienza en el monumento 258 en Tijuana, al noroeste, y se extiende hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México. A lo largo de la historia, el anhelo del "sueño americano" se remonta al tratado Guadalupe Hidalgo del siglo XIX, aunque en tiempos recientes, la migración desde países latinoamericanos hacia el norte ha crecido.

Las cifras exactas de ingresos ilegales a los Estados Unidos son difíciles de determinar para las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza, pero se estima que alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan sin documentos legales en esta región. En respuesta a posibles intentos masivos de migrantes por ingresar, el gobierno estadounidense ha emitido advertencias y conferencias para prevenir el uso de puntos específicos, como la Puerta 36 entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

A pesar de las medidas de expulsión, cientos de miles de migrantes han apuntado a este lugar, desconociendo que este no es el camino para alcanzar su sueño en los Estados Unidos. Aunque las autoridades advierten sobre las consecuencias legales, muchos prefieren entregarse, creyendo erróneamente que esto les dará una oportunidad de ingresar.

La Patrulla Fronteriza subraya la importancia de informar y proteger a quienes ya se encuentran en territorio estadounidense, enfatizando que ingresar ilegalmente es un crimen.

Me gustaría recordar a la comunidad que, entrar a los Estados Unidos, entre puntos de entrada es entrar ilegalmente, es un crimen, por eso haciendo está cruzando el río y cruzando aquí la frontera, estas sujeto al arresto, eso están a la custodia de la patrulla fronteriza, mucha gente piensa que esto es la forma adecuada de entrar al país, nos gusta recordar que esa no es la forma, tenemos puntos designados para entrar al país y se debe entrar por los puntos, ahora ya cuando entrar y cometen el crimen, va a llegar el agente de la patrulla fronteriza se va a identificar a la persona que acaba de cometer y va a entrar a la custodia de la patrulla fronteriza, aquí hemos vito grandes números específicamente en esta puerta 36 no es un punto destinado por el gobierno americano, más bien ha sido como un punto de falsa información", comentó Fidel Baca vocero de la Patrulla Fronteriza.