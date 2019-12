¿Qué es la cisticercosis, enfermedad que habría acabado con la vida de Sebastián Ferrat?

MÉXICALI, Baja Californai.- El actor Sebastián Ferrat falleció este domingo, informaron familiares.

No se reveló inmediatamente la causa de su muerte, pero medios habían dicho que Ferrat, de 40 años, había enfermado por comer carne de cerdo en mal estado.

Se dice que tuvo un ataque por una bacteria que obtuvo de comer carne de puerco. Estuvo varios días en estado de coma.

La infección que supuestamente contrajo es la “Cisticercosis”, la cual se genera a partir del consumo de carne de cerdo mal cocida y que contenga quistes larvarios.

¿Qué debes saber sobre la Cisticercosis?

La cisticercosis es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina.

Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos de la mayoría de los países de bajos ingresos.

Una persona puede contraer cisticercosis al ingerir los huevos excretados por alguien que tiene tenia intestinal. Las personas que viven en el mismo hogar del portador de la tenia tienen un riesgo más alto de contraer cisticercosis que otras personas.

La cisticercosis no se contrae por comer carne de cerdo mal cocida, lo que se adquiere es la infección por tenia, la cual se contrae al comer carne de cerdo mal cocida que contenga quistes larvarios. Los cerdos se infectan al ingerir huevos de tenia excretados en las heces del portador humano.

La infección por tenia o teniasis, y la cisticercosis, ocurren en todo el mundo, y las tasas más altas de casos corresponden a zonas de América Latina, Asia y África donde hay malas condiciones de saneamiento y cría de cerdos sueltos que pueden estar en contacto con heces humanas.

Si bien esto no es frecuente, la cisticercosis puede afectar a personas que nunca han salido de los Estados Unidos.

En ocasiones, en este país se reporta la ingestión de huevos de tenia en alimentos contaminados con materia fecal.

Por ejemplo, una persona asintomática portadora de tenia que no practica una buena higiene puede contaminar accidentalmente la comida que prepara para los demás.

En los Estados Unidos, la cisticercosis es considerada una Infección desatendida de la pobreza (NIP), ya que se registra en las personas con escasos recursos y acceso limitado a la atención médica limitado.

El consumo de huevos de Taenia por las personas puede causar cisticercosis así como una infección grave llamada neurocisticercosis.

Más datos

¿Qué es la cisticercosis?

La cisticercosis es una infección causada por los estados larvarios de la tenia Taenia solium, después de que una persona ingiere los huevos de la tenia. Las larvas se adhieren a tejidos como los músculos y el cerebro, formando cisticercos (quistes). Cuando los cisticercosis se localizan en el cerebro, la infección se llama neurocisticercosis.

¿Dónde hay casos de cisticercosis?

La cisticercosis ocurre en todo el mundo. La infección se presenta más frecuentemente en zonas rurales de países en desarrollo con malas condiciones higiénicas, donde los cerdos andan sueltos y entran en contacto con heces humanas. En ocasiones inusuales, una persona que nunca ha salido de los Estados Unidos puede contraer neurocisticercosis. La teniasis y la cisticercosis son poco frecuentes en las persona que viven en países donde no se crían cerdos para el consumo o donde los cerdos que se van a consumir no tienen contacto con heces humanas.

¿Qué relación hay entre la tenia o solitaria humana y la cisticercosis porcina (de cerdo)?

Los seres humanos contraen teniasis al comer carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con cisticercos, la forma larvaria del parásito T. solium. Los cisticercos ingeridos se adhieren a las paredes intestinales una vez que llegan al intestino delgado y después de unos dos meses se transforman en tenias adultas.

¿Cómo contraen cisticercosis las personas?

La cisticercosis humana ocurre cuando una persona ingiere huevos de T. solium que han pasado a las heces de un portador humano de tenia. Los huevos de tenia se propagan a través de los alimentos, el agua o las superficies contaminadas con heces. Esto puede ocurrir al consumir agua o alimentos contaminados o al llevarse los dedos contaminados a la boca. Cabe destacar que un portador humano de tenia se puede infectar a sí mismo con los huevos de la tenia y contraer así cisticercosis (por autoinfección), o puede contaminar a los miembros de su familia. El consumo de carne de cerdo no causa cisticercosis.

¿Cuáles son los signos y síntomas de la cisticercosis?

Los signos y síntomas dependerán del lugar y número de cisticercos que se hallen en su cuerpo.

Cisticercos en los músculos:

Por lo general, los cisticercos en los músculos no causan síntomas. Sin embargo, tal vez sienta protuberancias debajo la piel.



Cisticercos en los ojos:

Si bien es algo fuera de lo común, los cisticercos pueden flotar en los ojos y ocasionar visión turbia o borrosa. La infección en los ojos puede ocasionar hinchazón o desprendimiento de la retina.

Neurocisticercosis (cisticercos en el cerebro, la médula espinal):

Los síntomas de la neurocisticercosis dependen del lugar y del número de cisticercos (llamados a menudo lesiones) que se encuentran en el cerebro. Los síntomas más comunes son convulsiones y dolor de cabeza. Sin embargo, también pueden aparecer síntomas como confusión, desconexión con la gente y el ambiente circundante, problemas de equilibrio y acumulación excesiva de líquido en el cerebro (hidrocefalia). Esta enfermedad puede conducir a la muerte.

¿Por cuánto tiempo tendré la infección antes de que aparezcan los síntomas?

Los síntomas pueden ocurrir meses o hasta años después de la infección, habitualmente cuando los quistes están muriendo. Cuando esto ocurre, el tejido cerebral que envuelve el quiste se puede inflamar. La presión ocasionada por la hinchazón es lo que produce casi todos los síntomas de neurocisticercosis. La mayoría de las personas con cisticercosis muscular no tienen síntomas de infección.

¿Cómo se diagnostica la cisticercosis?

El diagnóstico puede requerir varios métodos de pruebas. Su proveedor de atención médica le preguntará a dónde ha viajado y sobre sus hábitos alimenticios. El diagnóstico de la neurocisticercosis se efectúa generalmente por exploración cerebral con métodos de resonancia magnética (MRI) o tomografía computarizada (TC). Existen pruebas de sangre para ayudar a diagnosticar una infección, pero puede que no siempre sean exactas. Si se necesita cirugía, el laboratorio puede confirmar el diagnóstico.

¿Qué debo hacer si creo tener cisticercosis?

Consulte con su médico.

¿Existen tratamientos para la cisticercosis?

Sí. Las infecciones por lo general se tratan con medicamentos antiparasitarios en combinación con medicamentos antiinflamatorios. A veces, se necesitará cirugía para extraer los cisticercos de ciertos lugares, cuando los pacientes no reaccionan al tratamiento con medicamentos o para reducir el edema cerebral (hinchazón). No todos los casos de cisticercosis son tratados.

Me han diagnosticado neurocisticercosis. Mi médico ha decidido no tratarme con medicamentos antiparasitarios. ¿Cómo llegó a esta decisión?

A menudo, la decisión de administrar o no medicamentos antiparasitarios al paciente con neurocisticercosis se basa en el número de lesiones localizadas en el cerebro y los síntomas que manifiesta. Cuando sólo tiene una lesión, a menudo no se le da tratamiento. Si tiene más de una lesión, generalmente se recomienda un tratamiento antiparasitario específico.

Si la lesión cerebral se considera calcificada (que se haya formado una cubierta dura alrededor de los cisticercos), es un indicativo de que las larvas han muerto y no traería ningún beneficio un tratamiento antiparasitario específico.

A medida que mueran los cisticercos, se reducirá el tamaño de la lesión. La inflamación disminuirá y, a menudo, los síntomas (como las convulsiones) podrán desaparecer. Sin embargo, algunas veces queda una cicatriz que puede causar convulsiones. Los medicamentos anticonvulsivos a menudo son necesarios para controlar la neurocisticercosis.

¿Puede transmitirse la cisticercosis de una persona a otra?

No. La cisticercosis no se propaga de una persona a otra. Sin embargo, las personas que no practican una buena higiene y que tienen teniasis, con o sin síntomas, pueden eliminar los huevos de la tenia en sus heces y contaminar sin querer el medio ambiente. Esto puede llevar a la transmisión de cisticercosis en ellas mismas o a otras personas sin saberlo.

Si tengo cisticercosis, ¿deberían hacerme pruebas para detectar teniasis intestinal?

Sí. También puede hacerse pruebas en los miembros de la familia. Debido a que la teniasis puede ser difícil de diagnosticar, su médico quizás le pida que durante varios días le envíe muestras fecales o que usted se examine las heces para detectar rastros de la tenia.

¿Cómo puedo prevenir la cisticercosis y otras infecciones que se propagan por contaminación fecal?

Lávese las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño, cambiar pañales y antes de manipular o servir alimentos.

Eduque a los niños sobre la importancia de lavarse las manos para prevenir infecciones.

Lave y pele todas las frutas y legumbres crudas antes de comerlas. Evite los alimentos que puedan estar contaminados con heces.

Cuando visite un país en desarrollo, beba sólo agua embotellada o hervida (por 1 minuto) o gaseosas (con burbujas) en latas o botellas. No tome bebidas dispensadas por fuentes ni bebidas con cubitos de hielo.

Otra forma de hacer inocua el agua es filtrándola a través de un filtro de “1 micrón absoluto o menos” Y disolviendo pastillas de yodo en el agua filtrada. Estos filtros se pueden conseguir en tiendas de artículos para acampar o para realizar actividades al aire libre.