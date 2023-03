¿Qué era el misterioso polvo blanco que cayó del cielo en Estados Unidos y despertó teorías de conspiración? (Videos)

ESTADOS UNIDOS.- Los residentes de West Virginia y Maryland se despertaron el viernes para encontrar un misterioso polvo blanco que caía del cielo y cubría sus autos, lo que ha alimentado teorías de conspiración y una investigación por parte de funcionarios ambientales en al menos un estado.

Fotos y videos de las peculiares partículas que caían del cielo inundaron las redes sociales, dejando a los residentes especulando sobre lo que podría ser.

Sherry Miller de Inwood, West Virginia, dijo que ella y su esposo estaban confundidos cuando vieron algo inusual en el camino de entrada y su primer pensamiento fue que hacía demasiado calor para que nevara.

No teníamos idea de qué era”, dijo Miller a DC News Now. “Parecía ceniza. Le pregunté a mi esposo si era de la estufa de leña y me dijo: 'No, está en todo el condado de Berkeley'”.