Profesora de EU pega cubrebocas de un niño con cinta adhesiva

ESTADOS UNIDOS.-Esta semana causando indignación en redes sociales una fotografía en donde se puede observar cómo una profesora de Pensilvania , Estados Unidos, usó cinta adhesiva para pegar un cubrebocas en la cara de un niño .

"Espero que todos podamos estar de acuerdo en que pegar cubrebocas en las caras de los niños cruza la línea" , publicó el lunes el grupo de Facebook North Penn Stronger Together con la foto.

Por su parte, el Distrito Escolar de North Penn aseguró que la imagen es real y sí ocurrió dentro del distrito escolar.

Una imagen tomada en una de nuestras aulas la semana pasada y que circula en las redes sociales no representa los valores universales que el Distrito Escolar de North Penn se esfuerza por inculcar tanto en nuestros estudiantes como en el personal”, dijo el comunicado.

Las acciones de la docente fueron completamente inapropiadas e inaceptables: North Penn

North Penn informó que tras una investigación inmediata, se determinó que si bien el incidente fue aislado y no hubo mala intención, las acciones de la docente fueron completamente inapropiadas e inaceptables, sin importar el contexto.

"El asunto es serio y se está abordando con el empleado. Sin embargo, todos los asuntos de personal y estudiantes son confidenciales y no se puede proporcionar más información", agregó el Distrito Escolar.

