Porrista trans expulsada del campamento después de supuestamente estrangular a compañera que le decía "hombre con pene"

Una porrista transgénero (que nació como hombre biológico) fue expulsada de un campamento de porristas de Texas y recibió una citación penal después de supuestamente estrangular a una compañera de equipo.

“Bueno, chicos, estoy oficialmente retirada como porrista a partir de anoche a las 5:30 AM. Una chica del equipo estaba siendo muy irrespetuosa y me dijo que soy un HOMBRE con PENE y que [los chicos] no deberían estar en el equipo”, escribió la animadora, Averie Chanel Medlock, en Facebook la semana pasada, menciona el NYP.

Me defendí y ella llamó a su mamá y a su papá porque estaba asustada porque yo me defendí. Su padre dijo 'todavía tiene testosterona y un pene y mataré a cualquiera que venga detrás de mi hija“.

Te puede interesar: La actriz trans de "Power Rangers" que fue condenada a muerte

Del incidente

El incidente tuvo lugar en el Ranger College, donde la policía respondió a una disputa entre las integrantes del equipo, según publicaciones en Facebook de ellas mismas.

Medlock alega que una compañera de equipo hizo comentarios transfóbicos y racistas antes del altercado, y muestra un video de teléfono celular que muestra a otras porristas escondidas en una habitación de una Medlock agitado.

El padre de la niña a la que supuestamente Medlock estranguló también fue llamado a la escena por su hija y comenzó a presionar a la policía para que publique la cámara corporal y las imágenes del incidente.

Te pregunto qué hubieras hecho al recibir una llamada telefónica a la 1 de la mañana de tu hija diciendo que se habían encerrado en la habitación con otras niñas”, escribió el padre, Mike Jones, en Facebook. “En ningún momento dije nada sobre tu raza o tu género”.

Medlock afirma que la confrontación física con la otra animadora fue en realidad una broma, pero la policía en la escena le dio a la ex animadora una citación penal por agresión y sacó a Medlock del campus.

Un debate acabó en pleito

El incidente se produce cuando continúa el debate sobre la participación transgénero en el atletismo femenino, más recientemente en el caso de la nadadora de la Universidad de Pensilvania, Lia Thomas.

Thomas compitió para el equipo masculino de natación de la escuela entre 2017 y 2020, pero hizo la transición para competir con las mujeres en la temporada 2021.

Thomas se convirtió en la primer atleta transgénero en ganar un campeonato nacional de la División 1 de la NCAA en 2022 y desde entonces ha estado en el centro del debate sobre la participación transgénero en los deportes.

La controversia ha llevado a 18 estados a aprobar leyes que prohíben o limitan la participación transgénero al sexo de nacimiento del atleta.

Te puede interesar: Trasladan a mujer transgénero que embarazó a dos reclusas en una prisión de EU