Por abuso sexual y asesinato de su hijo de 5 años, una madre y su pareja son condenadas a cadena perpetua en Argentina

BUENOS AIRES, Argentina.- Una madre argentina y su pareja han sido acusadas de abusar sexualmente de su hijo de 5 años y luego matarlo, siendo ambas sentenciadas a cadena perpetua el miércoles, según informes.

El Buenos Aires Times informó que Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, de 5 años, y su pareja, Abigail Páez, fueron declaradas previamente culpables de homicidio agravado, y luego de 15 días de deliberar sentencia, el Tribunal Oral de Santa Rosa en La Pampa fijó términos de por vida para ambas mujeres.

Las dos mujeres están acusadas de matar a golpes a Lucio el 26 de noviembre de 2021.

La pareja era responsable del cuidado del niño y ambas fueron acusadas de homicidio agravado por la muerte del pequeño. Páez fue declarada culpable de un cargo adicional de abuso sexual, según Infobae.

El medio argentino informó que, según las denuncias, Valenti y Páez mataron a Lucio entre las 17:30 y las 19:40 horas, luego de meses de abuso.

En un momento, las presuntas mujeres dijeron que el niño se cayó durante un intento de robo en su casa. Las mujeres fueron arrestadas después de que las pruebas médicas pintaran un cuadro de abuso.

Sus abogados afirman que ninguna de las dos tenía la intención de matar a Lucio.

Ni Valenti ni Páez estuvieron en la lectura de la sentencia, dictada por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié.

Los mismos jueces encontraron a Valenti culpable de tres cargos de homicidio agravado, informó la publicación, aunque no fue declarada culpable de abuso sexual.

Páez, por su parte, fue declarada culpable de “abuso sexual grave”, informó el Buenos Aires Times, basándose en que ella era la tutora del menor y se aprovechó de la convivencia para cometer el delito.

Páez también fue condenada por dos cargos de homicidio agravado, calificado por dolo y premeditación. Según el fallo, tanto Páez como Valenti entendieron el delito que cometieron y que debían registrarse como agresoras sexuales.

Los jueces escribieron en su decisión que Páez “tiene nociones claras de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo lícito y lo antijurídico, sabe que el hecho denunciado constituye un delito y conoce las responsabilidades que le corresponderían, es decir, entiende la tipicidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”.

La fiscal Verónica Ferrero le dijo al medio que tanto Valenti como Páez serían encarceladas por el resto de sus vidas.

Por el artículo del Código Penal en virtud del cual fueron condenados, los imputados no pueden pedir libertad condicional aun cuando tengan más de 50 años”, dijo el fiscal. “Es cadena perpetua, no tienen posibilidad de libertad; no pueden pedir libertad condicional después de que haya pasado cualquier término”.