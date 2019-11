Policía es acusado de matar a su jefe en una borrachera en cuarto de hotel

OKLAHOMA.-Un policía de una pequeña ciudad de Oklahoma fue acusado de matar a su jefe después de lo que las autoridades describieron como una pelea alimentada por el alcohol en una habitación de hotel en Florida Panhandle.

Los dos hombres habían estado alojados en el Hilton en Pensacola Beach durante el fin de semana para una conferencia policial, dijo la vocera del sheriff del condado de Escambia, Amber Southard.

En algún momento de la madrugada del domingo, se llamó a la seguridad del hotel porque los dos hombres estaban siendo perjudiciales, dijo Southard. Más tarde esa noche, el personal del hotel llamó al departamento del sheriff porque los hombres estaban peleando.

"Un altercado físico real", dijo.

Cuando llegaron los agentes, encontraron al Jefe Lucky Miller muerto, dijo, y no estaba el arma.

Agregó que el alcohol estaba involucrado y que una autopsia está en marcha.

Una persona que contestó el teléfono a un número asociado con Miller declinó hacer comentarios y pidió que The Associated Press no volviera a llamar.

Michael Patrick Nealey, de 49 años, fue arrestado el lunes por la mañana y acusado de matar a Miller, según los registros.

Miller era el jefe de policía en Mannford, Oklahoma, un pequeño pueblo a unas 20 millas (32 kilómetros) al oeste de Tulsa. Tiene una población de aproximadamente 3 mil 200.

Nealey estaba detenido sin fianza en la cárcel del condado de Escambia. Está acusado de homicidio. Un abogado de Nealey no figuraba en los registros de la cárcel y no hubo detalles adicionales disponibles de inmediato.

Miller, de 44 años, había sido jefe de policía desde 2007. Él y su esposa tuvieron tres hijos.

"Estamos desconsolados por la noticia", dijo el alcalde Tyler Buttram en el comunicado. "Por favor mantengan a ambas familias en sus oraciones mientras trabajamos para esclarecer este hecho".

El administrador de la ciudad ha designado a otro oficial como jefe interino de policía.

La conferencia se realizaría de lunes a miércoles en el hotel, pero no está claro si aún está programada. Uno de los presentadores dijo que su sesión había sido cancelada. Un oficial de policía de Mannford le dijo a The Tulsa World que la pareja estaba en Florida para conocer sobre las investigaciones en una escena criminal.