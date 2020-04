Playas de California lucen llenas aunque EU se acerca al millón de contagios de COVID-19

CALIFORNIA.-Varias playas de California lucieron abarrotadas este domingo, tras el levantamiento de algunas restricciones, aunque las recomendaciones de confinamiento continúan en vigor en este estado y otras partes de EU, donde la pandemia de coronavirus sigue avanzando inexorable y los contagios se acercan al millón.



Las playas del condado de Orange, en el sur de California, se vieron repletas con miles de bañistas, que han acudido desde el viernes en medio de una ola de calor después de que las autoridades locales aliviaran las restricciones.



La estampa en algunos lugares fue similar a la de cualquier fin de semana de verano.



PLAYAS ABARROTADAS FRENTE A OTRAS CERRADAS EN CALIFORNIA



Según medios de comunicación, más de 40 mil personas acudieron este sábado a algunas playas, como la de Newport; un número que podría superarse este domingo.



A comienzos de esta semana la junta de supervisores del condado de Orange votó a favor de mantener abiertas algunas playas y zonas al aire libre, aunque sus aparcamientos seguirían cerrados.



En contraste, las playas del condado de Los Ángeles, entre las que se incluyen las del famoso paseo de Santa Mónica y Venice, permanecen vacías por la insistencia de las autoridades locales de no relajar las medidas y de mantenerlas cerradas.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió este domingo en un mensaje por Twitter: “No permitiremos que un fin de semana deshaga un mes de progreso. Si bien el sol es tentador, nos quedamos en casa para salvar vidas".Esto se produce mientras EU, el país más afectado por la pandemia de coronavirus en términos absolutos, se acerca al millón de casos confirmados, con 954 mil 182, y ha contabilizado 54 mil 573 fallecimientos, de acuerdo a los datos que recopila la Universidad Johns Hopkins.A la luz de cómo está avanzando la pandemia, la médico Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca de COVID-19, apuntó este domingo en una entrevista a la cadena NBC que las medidas de distanciamiento social se prorrogarán durante todo el verano en EU, pese a la "reapertura" gradual de la economía."Continuamos siguiendo esto muy de cerca, pero ahí es donde nos llevan las proyecciones, está muy basado en (lo que pasa en) Detroit y Luisiana y en otros grupos, y luego miras Seattle que nunca ha alcanzado el pico y nunca ha tenido un brote grande y tratamos de comprender qué podemos hacer como público, el distanciamiento social estará con nosotros a lo largo del verano para garantizar que nos protegemos", dijo Birx.En los últimos días, varios estados han comenzado a aliviar las medidas de distanciamiento social y a reactivar su economía, y se espera que más de una decena vaya reanudando las actividades a lo largo de la próxima semana.Ese es el caso de lugares como Alaska, Georgia, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee, que, de hecho, han iniciado la reapertura de algunos negocios, como las peluquerías, gimnasios y boleras.En respuesta a una pregunta sobre si no temía perder lo que se ha ganado en las últimas seis semanas de confinamiento con la reapertura de algunos estados, Birx indicó que ha mantenido "buenas conversaciones" con gobernadores y aseguró que estos entienden los riesgos."Hablan de esto no como un encendido de la luz sino como una subida gradual de la intensidad de la luz, muy lentamente, y por eso está siendo en fases", subrayó la médico.Sobre la reanudación de la actividad económica también habló este domingo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien esbozó el calendario de la recuperación."Creo que conforme comencemos a reabrir la economía en mayo y junio se va a ver que la economía se recupera en julio, agosto y septiembre", consideró Mnuchin en la cadena de televisión Fox News."Estamos poniendo una cantidad sin precedentes de ayuda fiscal en la economía -agregó-. Se van a ver billones de dólares en la economía y creo que esto va a tener un impacto significativo".EU ha aprobado ya cuatro paquetes de rescate económico por valor de casi 3 billones de dólares, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los 3,7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará el 16 % debido a la crisis del COVID-19.Mnuchin no descartó que en el futuro se destinen paquetes de estímulo para asistir estados y ciudades. "Si necesitamos gastar más dinero lo haremos, y solo lo haremos con apoyo bipartidista", es decir, con el respaldo del Partido Demócrata y del Republicano, destacó el secretario del Tesoro.Algunos gobernadores, como el de Nueva York, Andrew Cuomo, al frente del estado más afectado por la pandemia, han criticado al Gobierno federal por no proporcionar ayuda adicional a los Ejecutivos estatales y locales, mientras que el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se opone a los rescates a estados y ha sugerido que la opción es que se declaren en bancarrota.