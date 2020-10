Personas malas en matemáticas y conservadoras son más susceptibles a creer noticias falsas sobre Covid-19: Estudio

CIUDAD DE MÉXICO.-Las personas que no son buenas en matemáticas son más propensas a desinformarse sobre la epidemia de Covid-19, revela un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science.

Según la investigación realizada por científicos de la Universidad de Cambridge encontraron una marcada relación entre personas con un desempeño pobre en pruebas de habilidad numérica y la creencia de enunciados erróneos sobre el coronavirus.

Participaron en el estudio personas de Irlanda, España, México, Estados Unidos y el Reino Unido. Sus niveles de alfabetización numérica se calcularon sobre la base de tres pruebas de aritmética diferentes.

A los participantes se les presentaron nueve declaraciones sobre Covid-19, algunas falsas (por ejemplo, las redes 5G pueden hacernos más susceptibles al coronavirus) y algunas verdaderas (por ejemplo, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones por el coronavirus).

También se preguntó a los participantes sobre su percepción del riesgo de Covid-19, en qué medida cumplían con las pautas de salud pública y su probabilidad de vacunarse si una vacuna estuviera disponible.

En general, una mayor susceptibilidad a las noticias falsas se asoció con un menor rendimiento en matemáticas.

Algunos científicos piensan que la susceptibilidad a la información errónea está relacionada también con opiniones políticas, mientras que otros piensan que está relacionada con la capacidad de razonamiento individual, explicó el autor del estudio, el doctor Sander van der Linden.

“Mi opinión es que ambos son relevantes. Y me sorprendió ver que la aritmética jugaba un papel tan importante aquí ... era uno de los predictores más importantes ”, dijo. "Me gusta ese hallazgo en cierto sentido porque me da la esperanza de que haya una solución".

La falsa teoría en la que más creyeron los participantes del estudio fue que el coronavirus fue fabricado deliberadamente en un laboratorio en Wuhan, donde surgió la epidemia.

Alrededor del 33% de los participantes mexicanos (700 personas) y del 37% de los españoles consideran que esa teoría es “fiable”, mientras que en Estados Unidos ese porcentaje es del 23% y en Reino Unido, del 22%.

El conservadurismo político también se relacionó con una susceptibilidad ligeramente mayor a la información errónea, encontraron los investigadores, pero sorprendentemente, este vínculo no fue tan fuerte en los EU y el Reino Unido como en otros lugares.