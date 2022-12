Pareja estadounidense enfrenta la pena de muerte en Uganda por tortura y trata de niños adoptivos

KAMPALA, Uganda.- Una pareja estadounidense se enfrenta a la pena de muerte en Uganda tras ser acusada de tráfico de niños y tortura en contra de uno de los tres niños adoptivos de un ministerio cristiano que estaban bajo su cuidado.

Nicholas Spencer y su esposa Mackenzie Leigh Mathias Spencer, ambos de 32 años, han estado bajo custodia desde el 9 de diciembre luego de que los vecinos de la capital, Kampala, denunciaran a la pareja con la policía por la presunta tortura, informa Agence France-Presse.

Se mudaron a la nación del este de África por "trabajo humanitario" en 2017, y al año siguiente criaron a tres niños del Ministerio de Bienvenida en la ciudad de Jinja.

Eso incluía a la presunta víctima, un niño de 10 años que asistía a una escuela de necesidades especiales y es VIH-positivo, según la policía y los medios locales.

Te puede interesar: Pareja estadounidense es acusada de tortura de su hijo adoptivo y de tráfico de niños en Uganda

Torturas constantes

Al anunciar su arresto inicial, la policía de Uganda dijo que los Spencer “torturaron constantemente” al niño desde 2020, “lo que atrajo la atención de los vecinos”, quienes capturaron algunos de los incidentes en videos.

La pareja mantuvo al niño descalzo y "desnudo durante todo el día" y "ocasionalmente lo hacía ponerse en cuclillas en una posición incómoda, con la cabeza hacia el suelo y las manos extendidas", dijo la policía.

También lo obligaron a dormir en una plataforma de madera sin colchón ni ropa de cama y lo alimentaron solamente con comidas frías del refrigerador, dijo la policía.

La autoridad también enfatizó que el niño “podría haber soportado actos de tortura más severos, lejos de la cámara”.

Infligían el maltrato en uno "por su comportamiento"

Un cuidador le dijo a la policía que sólo un niño fue torturado porque los padres adoptivos lo acusaron de ser terco, hiperactivo y mentalmente inestable, según el medio local Daily Monitor.

Los Spencer fueron acusados inicialmente el 9 de diciembre de tortura agravada, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Sin embargo, se han declarado inocentes de ese cargo.

Esta semana, fueron acusados de un cargo adicional de tráfico de niños agravado, que conllevaría la pena de muerte en caso de ser condenados, dijo el miércoles el fiscal estatal.

Un nuevo cargo que conllevaría la pena de muerte

La pareja reclutó, transportó y mantuvo al niño mediante “abuso de posición de vulnerabilidad con fines de explotación”, según el pliego de cargos.

El nuevo cargo se leyó el martes, cuando los Spencer comparecieron ante un tribunal de magistrados. No se les permitió hacer una declaración de culpabilidad porque el cargo más grave sólo puede ser escuchado por el Tribunal Superior.

Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia del tribunal superior para la pareja, que fue enviada a la prisión de Luzira, un centro de máxima seguridad en las afueras de Kampala. El abogado de la pareja desestimó el caso como una "expedición de pesca" de las autoridades, alegando que no tenían pruebas.

La última vez que estuvimos en la corte, el estado dijo que las investigaciones estaban completas y, sin embargo, hoy agregaron un nuevo cargo y dijeron que las investigaciones están en curso”, dijo a Agence France-Presse. "No tiene sentido".

Solicitud de libertad bajo fianza denegada

El abogado solicitó previamente que los Spencer fueran puestos en libertad bajo fianza, alegando que tenían dolencias no especificadas que no podían tratarse en prisión. No obstante, su solicitud de libertad bajo fianza fue denegada porque los fiscales insistieron en que no había dolencias que no pudieran tratarse dentro del sistema penitenciario de Uganda.

La Embajada de EU en Kampala dijo que estaba al tanto de los informes sobre el arresto y la detención de dos ciudadanos estadounidenses, por lo que estaba monitoreando la situación.

Sin embargo, se ha negado a comentar sobre el último cargo y la posible pena de muerte.

Te puede interesar: Niña de 11 años que fue asesinada por su madre adoptiva y sus abuelos había sido torturada con hambre junto a sus hermanas: "Estaba en los huesos"