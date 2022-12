Niña de 11 años que fue asesinada por su madre adoptiva y sus abuelos había sido torturada con hambre junto a sus hermanas: "Estaba en los huesos"

SAN DIEGO.- Una niña de 11 años murió luego de que su madre adoptiva y sus abuelos la torturaron y la mataron de hambre. Entre jadeos dentro de una sala del tribunal, una fiscal reveló que la pequeña estaba tan demacrada que "sus huesos sobresalían de su piel".

En una audiencia de fianza para Leticia McCormack (una anciana ordenada en una megaiglesia local, de 49 años), y su madre Adella Tom (70 años), que se llevó a cabo en el Tribunal Superior de El Cajón el día martes, se revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Arabella McCormack.

McCormack fue acusada de asesinato, tortura y crueldad deliberada en contra de un niño/una niña por la muerte de la víctima de 11 años. Así mismo, Tom se enfrentó a cargos de tortura y crueldad.

El padre de McCormack, Stanley Tom (75 años), también fue acusado de asesinato, tortura y crueldad deliberada, pero previamente renunció a su derecho a revisar su estado sin fianza, según informó el medio San Diego Union Tribune. Los Tom habían servido como voluntarios en el Departamento de Policía de San Diego desde 2015, según el periódico.

La jueza Kathleen Lewis ordenó que McCormack y su madre permanecieran encerradas sin derecho a fianza después de enterarse de la naturaleza horrible del crimen, además de decir que las sospechosas son un peligro para el público.

Te puede interesar: Niño de 10 años es acusado de matar a tiros a su madre por no comprarle un casco de realidad virtual en Milwaukee

Arabella pesaba sólo kilos cuando murió en agosto, que era menos de lo que pesaba cuando ella tenía 5 años, dijo la fiscal adjunta de distrito Meredith Pro. Estaba tan flaca que “sus huesos sobresalían de su piel”, dijo entre jadeos audibles en la sala del tribunal.

McCormack, quien se ofreció como anciana ordenada y administradora voluntaria en Rock Church, y sus padres supuestamente abusaron y torturaron a Arabella y a sus dos hermanas menores durante cinco años y medio aproximadamente, dijeron las autoridades.

Los sospechosos privaron a las niñas de comida y agua, dijo Pro, y las golpearon con paletas y palos, informó Union Tribune. También aislaron a las niñas en sus habitaciones, les negaron el acceso a los baños y las obligaron a realizar rigurosos ejercicios, según Pro.

Arabella estaba cubierta de moretones y tenía al menos 15 fracturas de huesos separadas, dijo. Las dos niñas más pequeñas sobrevivieron a la pesadilla, pero fueron hospitalizadas durante tres semanas.

Los abogados defensores de las mujeres argumentaron que sus clientas no representan una amenaza para el público y resaltaron el hecho de que no tienen antecedentes penales.

Gregory Garrison, abogado de McCormack, le pidió a Lewis que fijara una fianza de 1 millón de dólares, mientras que el abogado de Tom, Randy Wagner, pidió que la fianza se fijara en 100 mil dólares.

La Sra. McCormack no tiene arrestos previos”, dijo Garrison, informó NBC San Diego . “Sin condenas previas, y no hay evidencia, permítanme decirlo de nuevo, no hay evidencia para respaldar el argumento de que ella representa un peligro para el público”.