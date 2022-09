"Parece que fue ayer": Veintiún años después del atentado a las Torres Gemelas el dolor continúa presente

NUEVA YORK.- En una mañana gris, este domingo los neoyorquinos conmemoraron el 21 aniversario de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, y el Pentágono, en los que murieron alrededor de 3 mil personas, con la misma solemnidad y dolor de familiares, y la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris.

Harris estaba acompañada por su esposo Douglas Craig Emhoff, el alcalde Eric Adams, el exalcalde Michael Bloomberg, bajo cuya Administración se realizó la reconstrucción, la gobernadora de Nueva York, Kathy Kochul, y otros funcionarios en el lugar donde ubicaron las torres. Sin embargo, como es costumbre, ningún político habló en este acto.

Durante la ceremonia, fue cerrada para los visitantes la plaza cercana donde fue construida una fuente donde se grabaron los nombres de las víctimas, la cual se llena de flores cada año.

Como en todos los años, en cada conmemoración demuestran que las heridas continúan abiertas para aquellos que perdieron a sus seres queridos, que acuden al acto portando imágenes de sus familiares.

Han pasado 21 años, pero no son 21 años para nosotros. Parece que fue ayer", "tu legado vive en tus hijos y nietos", "eras el mejor hermano", "esto no es fácil, es un dolor continuo", fueron algunos de los mensajes, y llanto, en la lectura de los nombres por madres, padres, hermanos, viudas o niños que nacieron después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y no conocieron a su padre, abuelo, tíos o primos.