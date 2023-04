Papa Francisco es cuestionado sobre feminismo, aborto y abuso sexual en documental de Disney+

El Papa Francisco se ha caracterizado por no ser "tan estricto" que sus antecesores respecto a temas como la orientación sexual, de género o el feminismo, al declarar que "la homosexualidad es pecado, pero no un delito" o cuando reconoció que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres.

No obstante, es importante reconocer que el papa sigue siendo parte de una institución reconocida por rechazar los actuales movimientos sociales que buscan reconocer los Derechos Humanos de las comunidades más vulnerables en todo el mundo.

De este modo, la plataforma de streaming Disney+ ha decidido crear un nuevo documental con nadie más y nadie menos que el Papa Francisco como protagonista.

"Amen. Francisco responde" ya se encuentra disponible en Disney+

"Amén. Francisco responde" muestra cómo un grupo de jóvenes de habla hispana mantienen una conversación directa y honesta con el papa, en el que tocan temas como el racismo, migración, aborto e incluso el abuso sexual.

Respecto al racismo, el papa lanzó una respuesta que a pesar de no ser errónea o polémica, es algo confusa y poco directa, pues afirma que "asumir el pasado a veces cuesta" en referencia a la esclavitud y que "la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Incluso en el Vaticano, a veces encuentro mundanidad espiritual".

Por otro lado, el pontífice reconoció que "la tentación de la iglesia" siempre fue cubrir el abuso sexual, "hasta que cayó en la cuenta" y aseguró que ahora existe una "tolerancia cero" ante dichos actos y que "si sabemos que (gente) está jugando mal, que venga la denuncia y limpiamos".

