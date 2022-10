Padre muere después de nadar para rescatar a sus hijos en una playa de Australia

PERTH, Australia.- Un padre ha sido aclamado como un héroe luego de morir mientras salvaba la vida de sus hijos en aguas profundas de la playa de Yallingup.

El superintendente interino del suroeste de Australia Occidental, John Bouwman, dijo que el hombre de 55 años de Morley, Australia, tenía una experiencia limitada en la natación, pero aun así corrió hacia aguas profundas para salvar a sus hijos adolescentes después de verlos luchar.

Para él, parecía que estaban luchando en el agua y, desafortunadamente, se ahogó tratando de salvarlos”, dijo. “Como hacen la mayoría de los padres, acuden en ayuda de sus hijos cuando tienen dificultades, pensando que pueden salvarlos”.

Dijo que la gente en la playa y los paramédicos trataron sin éxito de revivir al hombre durante más de media hora.

“Los chicos nadaban directamente desde la playa como todos los demás. No estaban haciendo nada estúpido”, dijo. “Creo que es inexperiencia en el agua. Mucha gente todavía no tiene esas lecciones de natación... Y el padre no tenía experiencia real en natación”.

Extremas precauciones

El gerente general de Surf Life Saving Western Australia, Chris Peck, no comentó específicamente sobre el incidente, pero instó al público a tener extrema precaución en la playa durante los meses de verano.

Tenemos un mantra en nuestra organización, ya sea que navegues, nades o surfees, se llama respetar el océano y comprender cómo serán las condiciones”, dijo Peck a través de ABC. “Le diríamos a la gente que si se encuentra en un área desconocida y no está seguro de su propia capacidad, quizás tome la decisión de no salir a esas áreas en particular.

Dijo también que los salvavidas no estaban presentes en el momento del incidente.

