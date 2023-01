Padre héroe se ahoga en el mar tratando de salvar a su hija de 11 años durante sus vacaciones en Australia

AUSTRALIA.- Un padre irlandés se ahogó trágicamente después de intentar salvar a su hija de 11 años de ahogarse mientras estaban de vacaciones en Nueva Gales del Sur, Australia, relata un informe.

El accidente ocurrió el jueves por la noche mientras el hombre no identificado, de 45 años, estaba con su esposa y sus tres hijos en la popular Seven Mile Beach, que no estaba patrullada en ese momento, informó 9News.

Los niños habían estado jugando en las aguas poco profundas cuando, de repente, su hija preadolescente fue arrastrada mar adentro en una tabla de bodyboard.

No lo pensó dos veces para correr al rescate de su hija

El padre, petrificado, se aventuró a las aguas tumultuosas para tratar de rescatarla, pero no tuvo éxito en su intento. Afortunadamente, la esposa logró desafiar las fuertes olas y traer a su hija de regreso a la orilla, por lo que alertó a las autoridades sobre la difícil situación de su esposo, quien no logró salir del agua.

Dos policías, que llegaron primero al lugar, entraron al agua alrededor de las 18:30 horas, pero no pudieron localizar al irlandés, según 9News. No fue hasta media hora después que los rescatistas de Surf Life Saving sacaron al hombre del agua.

Desafortunadamente, los paramédicos no pudieron revivir al padre y murió en el lugar. Mientras tanto, su esposa e hija fueron atendidas por médicos y enviadas a casa mientras se informaba del incidente al consulado irlandés, informó 9News.

