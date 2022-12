Padre de la niña presuntamente asesinada por conductor de FedEx presenta demanda

TEXAS.- Una demanda por negligencia fue presentada por el padre de Athena Strand, la niña de 7 años presuntamente asesinada por un conductor de reparto de FedEx en Texas.

Jacob Strand presentó la demanda ante el tribunal del condado de Wise semanas después de que Athena fuera hallada muerta en una corriente de agua en la ciudad de Boyd, a unos 16 kilómetros de su casa en Paradise.

A principios de mes, Tanner Lynn Horner, el conductor de 31 años, fue arrestado y acusado de asesinato y secuestro con agravantes. Según las autoridades, Horner dijo que metió a la niña en su furgoneta después de atropellarla.

El conductor declaró que la mató porque le "entró el pánico" y temía que "ella fuera a contarle a su padre que había sido atropellada por el camión de FedEx", señala una declaración jurada.

En ese momento, Horner trabajaba para Big Topspin, subcontratista de FedEx. En la demanda, ambas empresas y Horner figuran como demandados. La familia exige más de un millón de dólares.

La subió a la furgoneta y la habría matado

En la demanda, se indica que Athena estaba jugando en el jardín delantero de su casa cuando Horner entregó los “regalos de Navidad”.

Diversos medios de comunicación reportaron que su madre, Maitlyn Gandy, dijo que Horner estaba entregando las muñecas Barbie "You Can Be Anything".

Sin embargo, tras golpearla con el vehículo, Horner supuestamente "introdujo a Athena en la furgoneta o la incitó a entrar en ella". Aunque la niña no resultó herida de gravedad, Horner presuntamente la asesinó.

La desaparición de la niña se denunció a las 18:41 horas del 30 de noviembre, luego de que desapareciera de su casa. Los investigadores tomaron conocimiento de que un conductor de FedEx había entregado paquetes a la casa alrededor de la misma hora y trabajaron en coordinación con la empresa contratante para determinar qué conductor estaba en esa ruta, según la declaración jurada.

Los investigadores se enteraron de que la furgoneta estaba equipada con cámaras, las cuales captaron a Horner llevando en el vehículo a una "joven visiblemente parecida a Athena".