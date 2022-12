El asesino de FedEx: El terrible crimen de Athena Strand

TEXAS.-Una niña de Texas de 7 años fue encontrada muerta dos días después de ser reportada como desaparecida, y un conductor de FedEx arrestado por su muerte, dijeron las autoridades.

El cuerpo de Athena Strand fue hallado el viernes y Tanner Lynn Horner, de 31 años, fue arrestado por cargos de secuestro y asesinato después de confesar haber matado a la niña y decirle a las autoridades dónde encontrar su cuerpo, según el alguacil del condado de Wise, Lane Akin.

Horner permaneció encarcelado el sábado con una fianza de $1.5 millones. Los registros de la cárcel no incluían un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Akin dijo durante una conferencia de prensa el viernes por la noche que una pista llevó a las autoridades a Horner, quien según el alguacil había hecho una entrega en la casa de la niña poco antes de que desapareciera.

Horner no conocía a la familia de la niña, según Akin, quien se negó a discutir el motivo del crimen.

Realmente no podemos entrar en el contenido de la confesión, pero diré que tenemos una confesión de Horner", dijo Akin.

La madrastra de la niña había denunciado su desaparición el miércoles en la casa familiar cerca de Paradise, en las afueras del noroeste del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

Su cuerpo fue encontrado cerca de la ciudad de Boyd, a unas 6 millas (9.6 kilómetros) al sureste de Paradise, una ciudad de unas 475 personas, dijo Akin.

James Dwyer, agente especial interino a cargo de la oficina local del FBI en Dallas, dijo que FedEx cooperó con los investigadores.

FedEx dijo en un comunicado que está trabajando con las agencias policiales que investigan el caso.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Athena Strand durante este momento tan difícil”, según el comunicado. “Las palabras no pueden describir nuestra conmoción y tristeza en torno a este trágico evento”.

Crimen de oportunidad

El alguacil del condado de Wise, Lane Akin, describió el secuestro de la niña como un "crimen de oportunidad", y explicó que Horner supuestamente admitió haber secuestrado a Strand mientras entregaba un paquete a su casa en el norte de Texas.

La madrastra de la niña denunció su desaparición. Dos días después, el cuerpo de la niña fue encontrado a menos de 10 millas de la casa de su padre. Según los informes, el sospechoso no conocía a la víctima ni a la familia de la niña.

Estas palabras fueron escritas por el abuelo de la pequeña Athena Strand, Mark.

"No puedo calmar mi mente y tengo que compartir esto. Un amigo me preguntó el otro día si creo que Dios le habla a la gente. Sé que lo hace, ya que me está hablando ahora", dijo el abuelo de la niña, Mark Strand en un homenaje en Facebook el sábado.

"Esta carne, este hombre que soy, está enojado y quiero 5 minutos a solas en una celda con el psicópata que nos arrebató a Athena, pero hay una voz suave y gentil en la parte posterior de mi cabeza que me dice que necesito perdonarlo".

Con información de AP