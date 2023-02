Paciente estadounidense con cáncer desarrolla acento irlandés permanente; médicos estudian el caso

DURHAM, Carolina del Norte.- Un paciente de cáncer estadounidense desarrolló un acento irlandés "incontrolable" en un posible trastorno neurológico desencadenado por su sistema inmunológico, según los investigadores que estudiaron la rareza médica.

El hombre anónimo de unos 50 años estaba siendo tratado de cáncer de próstata por médicos de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, cuando comenzó a hablar con un "acento irlandés" por primera vez en su vida, según un informe publicado en la edición de enero de los informes de casos de BMJ Journal.

Su acento era incontrolable, estaba presente en todos los entornos y gradualmente se volvió persistente”, según el informe, del que fueron coautores investigadores del Centro de Investigación Urológica de Carolina en Carolina del Sur.

A pesar de nunca haber vivido en Irlanda ni haber viajado al país, el hombre desarrolló el patrón del habla aproximadamente dos años después de que le diagnosticaran un cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas, según el informe, que señala que desarrolló un caso de “síndrome de acento extranjero” (FAS, por sus siglas en inglés).

Trastorno neurológico paraneoplásico

Los investigadores notaron que el paciente no tenía antecedentes de enfermedades psiquiátricas antes de adquirir un acento adecuado para una escena de The Banshees of Inisherin. También notaron que había vivido brevemente en Inglaterra y tenía amigos y familiares irlandeses.

La causa más probable del cambio en el habla es el llamado trastorno neurológico paraneoplásico, que se desencadenó cuando el sistema inmunitario del paciente combatió el cáncer, dijeron los médicos.

Los agentes para combatir el cáncer del hombre probablemente atacaron partes de su cerebro, médula espinal, nervios periféricos o músculos, causando el síndrome del acento extranjero, según el informe.

Con el tiempo, el paciente desarrolló parálisis en las piernas y los brazos, lo que según los investigadores es un signo de síndrome paraneoplásico, antes de morir.

Hasta donde sabemos, este es el primer caso de FAS descrito en un paciente con cáncer de próstata y el tercero descrito en un paciente con malignidad”, afirma el informe.

El síndrome del acento extranjero también se conoce como disprosodia y se define por un cambio constante en el habla que se presenta como un acento extranjero. El síndrome también está relacionado con accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales y un historial de enfermedades psiquiátricas, según investigaciones anteriores.

