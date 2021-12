Ómicron: Nueva York tiene nuevo récord en infecciones e incrementan los casos de variantes en EU un 31%

NUEVA YORK.- Tras la llegada de la nueva variante de Covid-19 a Nueva York, se incrementó el número de casos de contagio un 31% en un lapso de 24 horas, informó el “DailyMail.com”.

Cada vez son más los casos de personas contagiadas por al nueva variante descubierta hace varias semanas y que aseguran, es mucho más agresiva que el Covid-19 que ya conocemos, por lo que ha generado un temor en algunos empresarios de Nueva York y ya tomaron medidas.

Según la información publicada en el medio estadounidense, los restaurantes y bares, barómetros de la vitalidad de la ciudad, fueron los primeros en tomar cartas en el asunto y cerraron sus negocios por decisión propia.

También podría interesarte: Covid: la variante ómicron se está "propagando a la velocidad de un rayo" en Europa.

La excusa que algunos habría dicho es que debido al Covid no tenían suficientes empleados para atender a sus clientes.



La tasa de positividad promedio de siete días para la ciudad de Nueva York fue de 4.69%, pero ésta se duplicó en tres días: Del 9 al 12 de diciembre.

Los informes que publicaron los medios indicaron que en un solo día, siendo este el jueves pasado, el Estado de Nueva York registró el mayor número de casos de Ómicron con 21 mil 027.

De los 50 estados que tiene Estados Unidos, en 42 de ellos se han detectado esta nueva variante de Covid.



Ómicron afectó a la industria del teatro y entretenimiento

En los últimos informes sobre el daño colateral que ha dejado la variante de Covid en Estados Unidos, se dijo que una de las más afectadas es la industria del entretenimiento y el teatro, quienes han cancelado las presentaciones por temor al contagio.

Uno de los espectáculos que más ha lamentado la población es el show de “Las Rockettes”, quienes se han sido presentadas por Radio City desde 1933 y que han sido disfrutadas por niños y adultos.

Lamentamos anunciar que los cuatro programas programados para hoy viernes 17 de diciembre han sido cancelados debido a casos de COVID-19 en la producción. Nos disculpamos por las molestias y haremos anuncios sobre programas futuros lo antes posible”, dijo MSG Entertainment en un comunicado.

Más tarde anunciaron la cancelación de todos los espectáculos.

El espectáculos de "Las Rockettes", fue uno de los espectáculos que se cancelaron por el Covid-19 y la nueva variante. Foto: AP



El estado exhorta a no caer en pánico

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró el viernes pasado que no tenía intención bloquear el comercio, enfatizando que su trabajo consistía en proteger la salud y la economía de los neoyorquinos.

Invitó al turismo a seguir visitando la ciudad y a que los neoyorquinos sigan viviendo su vida cotidiana, pero vacunados y respetando las normas de salud para evitar contagios.

El famosos espectáculo de Navidad que presentan “Las Rockettes” cada año no fue el único que canceló sus presentaciones sino también algunos de los principales espectáculos de Broadway como “Hamilton”, “Moulin Rouge The Musical”, “Tina-The Tina Turner Musical”, “Harry Potter and the Cursed Child” y “Ain't Too Proud”.