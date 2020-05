Obamagate: el escándalo que involucra a Trump y llevaría a Obama ante justicia de EU

WASHINGTON, EU.- El pasado domingo 10 de mayo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América tuiteó simplemente "OBAMAGATE!", tal cual con mayúsculas en cada uno de sus caracteres.

La publicación le trajo críticas e inmediatamente le cuestionaron sobre su manejo de la pandemia por el Covid-19 en su país a la par que usuarios se la regresaron con "Trumpgate", relacionado al tema del coronavirus.

OBAMAGATE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020



Sin embargo, esa publicación también hizo que otros tantos en Twitter retomaran el "Obamagate", escándalo durante la administración del precedente de Trump en la presidencia: Barack Obama.

Al más puro estilo de esta red social, resumieron la controversia en un hilo.

En el mismo se menciona que todo comenzó en 2014, cuando el entonces presidente Barack Obama destituye sorpresiva e intempestivamente a Michael Flynn, su Director de Defensa e Inteligencia Nacional, quien ejercía desde 2012, e incluso se vio forzado a anunciar su retiro militar.

Si bien en principio Flynn no creo controversia sobre lo sucedido, al paso del tiempo manifestó que todo se debió a que no estuvo de acuerdo con "prácticas irregulares en la agencia, que no estaba dispuesto a acatar".

Michael Flynn formalmente informó a las autoridades de los Estados Unidos que en el año 2016 Barack Obama ordenó a la CIA, FBI, NSA y a la DIA (esta última de la cual el era director) que espiaran a Donald Trump y todo su entorno para usar información comprometedora en su contra. pic.twitter.com/4RPQ2MbbnJ — Ramnier (@Ramnier) May 12, 2020

Poco después de la desitución de Flynn, él contactó al equipo de campaña de Donald Trump, entonces pre-candidato a la presidencia, para informar que por órdenes de Obama, las principales agencias gubernamentales los están espiando.

Por esto, Trump decide modificar por completo sus ubicaciones, estrategias y parte del personal, teniendo que reestructurar casi toda su campaña y formas de trabajo; maneja todo en secreto y mantiene a Flynn como aliado.

Esta alerta de Flynn trajó efectos positivos y por ello se toman las medidas necesarias para frenar el espionaje y enfrentar una "campaña de desprestigio" que Trump enfrentó desde su candidatura, promovida en secreto por estas agencias.

Con esta información, Trump superó a Hillary Clinton por la presidencia y una de sus primeras decisiones al asumir el cargo es nombrar a Michael Flynn como Consejero de Seguridad Nacional de EU, como evidente reconocimiento por "las acusaciones de espionaje de Obama".

Venganza contra Flynn

No obstante, esta "traición" de Flynn a Obama lo llevó a ser acusado de cooperar y conspirar con el gobierno de Rusia para "espiar miembros del partido demócrata" y así "intervenir en las elecciones presidenciales" para que Trump resultara triunfador, asegurando además que todo lo orquestó el hoy presidente estadounidense.

Todo se complicó e hizo que Donald Trump enfrentara un jucio político aún ejerciendo como presidente, un hecho sin precedentes en el país.

Tras 4 años de procesos legales tanto Trump (5 de febrero), como Flynn (7 de mayo), fueron declarados inocentes.

No acaba ahí

Flynn, tras ser absuelto, ahora se dispone a declarar que toda esta campaña de "mentiras y desprestigio" en su contra "no quedará impune" pues va a informar a autoridades sobre todo lo que conoce de la administración de Obama, que ocasionó su salida de la Agencia de Defensa e Inteligencia Nacional.

Flynn además informó, que este espionaje no solo fue ordenado contra Trump, sino tambien, aunque en menor medida, contra personas del mismo partido demócrata para provocar su abandono de la contienda presidencial y lograr que la candidata finalmente fuese Hillary Clinton. pic.twitter.com/fptl8XKTAx — Ramnier (@Ramnier) May 12, 2020

Lo que Flynn ha informado sobre Obama

2016: Dijo a las autoridades de EU que Barack Obama ordenó a la CIA, FBI, NSA y la DIA que espiaran a Donald Trump y su entorno para utilizar en su contra información que lo comprometiera.

Informó que Hillary Clinton conocía del espionaje de Obama y que incluso usaba información recibida a favor de su campaña electoral, pues en todas las acciones del gobierno tenían como único fin "beneficiar a ella en la carrera ante Trump".

Sostiene que Obama violó la constitución y códigos de ética al verse en secreto con James Comey, su director del FBI, en reuniones sin supervisar donde presuntamente discutían el curso de los expedientes abiertos a Trump.

El espionaje no fue solo contra Trump, sino también, en menor medida, contra otros demócratas que contendían ante Hillary Clinton para la candidatura interna a presidente de EU.

Esto haría que el sistema de justicia se encamine a realizar las investigaciones pertinentes contra Barack Obama, Hillary Clinton y todos sus colaboradores.

¿Obamagate desaparece como tendencia en Twitter?

El autor del hilo resaltó que aunque ese día, del tuit "OBAMAGATE!" de Trump, el término se posicionó, este solo duro unas horas y a pesar de acumular millones de tuits desapareció entre las tendencias de un momento a otro.