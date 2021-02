OMS lamenta la muerte del embajador italiano, Luca Attanasio, en ataque contra convoy de la ONU

GINEBRA, Suiza.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó el ataque perpetrado el lunes contra un convoy de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO), en el que murió el embajador de Italia en RDC, Luca Attanasio.

Me entristece profundamente y me preocupa enormemente el ataque perpetrado hoy contra un convoy humanitario en la RDC, que ha causado la muerte de tres personas, entre ellas el embajador italiano. Me gustaría expresar mis más profundas condolencias a sus familias, así como al gobierno y al pueblo de Italia, externó Tedros en rueda de prensa el lunes desde Ginebra.