Nueva York declara estado de emergencia en áreas impactadas por Isaías

NUEVA YORK.-El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró este miércoles el estado de emergencia en todos los distritos de la Gran Manzana y otros condados afectados por los estragos del paso de la tormenta Isaías, que dejó un fallecido y privó a miles de personas de energía eléctrica, además de causar desperfectos.

El estado de emergencia es para los cuatro condados de la ciudad de Nueva Yor; los de Nassau y Suffolk, en Long Island, y otros del norte del estado como Westchester, lo que permitirá a las agencias estatales brindar apoyo directo a las administraciones locales sin tener acuerdos vigentes.

Estamos adoptando un enfoque integral y activando todos los recursos a nuestra disposición para acelerar la recuperación de las comunidades de los impactos de la tormenta tropical", indicó el gobernador, que está trabajando con las localidades para ayudar en su recuperación.

Isaías dejó numerosos árboles caídos, inundaciones repentinas y más de 920 mil cortes de energía en el área, indicó en un comunicado.

"Si bien se han restaurado más de 216 mil interrupciones, aún quedan más de 703 mil", explicó.

La única víctima mortal fue un hombre de unos 60 años de edad que se encontraba en el interior de su vehículo en el distrito de Queens cuando un árbol cayó sobre él, según informaron las autoridades.

Cuomo ha declarado el estado de emergencia luego de ordenar una investigación a las empresas que proveen energía eléctrica "debido a una falta de planificación adecuada" que ha causado que 703 mil 191 neoyorquinos permanezcan sin electricidad tras el paso de Isaías.

El gobernador ordenó al Departamento de Servicio Público que investigue las respuestas a la tormenta de Verizon, PSEG Long Island, Con Edison, Central Hudson Gas & Electric, Orange and Rockland Utilities y la New York State Electric and Gas, para determinar qué causó los apagones.

Mientras, se trabaja para la restauración rápida del servicio, agregó.