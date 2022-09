NUEVA ORLEANS.- Una mujer que trabajaba en el área de equipaje del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, en Nueva Orleans, murió luego de que su cabello se enredara en una banda de equipaje el martes por la noche, informaron autoridades.

De acuerdo con Fox News, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche cuando Jermani Thompson, de 26 años, se encontraba trabajando y su cabello quedó atrapado la banda de equipaje mientras descargaba maletas de un avión de Frontier Airlines.

Tras el accidente, Thompson fue llevada de urgencia a un hospital, pero fue declarada sin vida. Ante esto, la aerolínea Frontier Airlines canceló uno de sus vuelos el día miércoles (ayer).

Nueva Orleans: Empleada de aeropuerto muere tras enredársele el cabello en banda de equipaje. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

Te puede interesar: Adolescente de Colorado asesinada a tiros mientras filmaba un baile de TikTok; 3 arrestados

Lamentan muerte de Thompson

Su trágica muerte provocó una gran cantidad de condolencias por parte de las organizaciones de aviación involucradas.

El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans extiende sus más sinceras condolencias a su familia y amigos, y también a nuestros socios de GAT y Frontier Airlines. Jermani fue parte de nuestra familia Airport, y continuaremos apoyándonos mutuamente en todo lo que podamos durante este momento difícil", dijo a Fox News Digital el director de aviación del aeropuerto, Kevin Dolliole.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias tras la trágica muerte de un miembro de nuestro socio comercial de asistencia en tierra. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos durante este momento difícil", dijo un portavoz de Frontier Airlines.

Thompson fue recordada por familiares y amigos por ser una gran trabajadora y fanática del baloncesto, deporte que practicó mientras estudiaba en Hesston College y Tougaloo College.

Jeremi Thompson. Foto: Facebook

"Ella era una gurú del baloncesto, [ella] haría cualquier cosa que le pidieras. Simplemente no puedo creerlo, ya sabes, mi única hija se ha ido. No lo creo. Es como si ella me dijera: 'Te veré cuando regrese'", dijo Angela Corsey, madre de Jermani a FOX 8 New Orleans.

Te puede interesar: Niña secuestrada de Pensilvania fue encontrada caminando en Brooklyn sin zapatos