"No me arrepiento de nada": Profesor que corrigió golpeando con el cinto a alumno perpetrador de bullying es absuelto

Perú.- Daniel Mendiola es el profesor que "corrigió" con el cinto a un alumno cuando vio que este pateaba a su compañero durante clase.

Mendiola fue absuelto de todas las acusaciones y agradeció el apoyo de los padres de familia que salieron a defenderlo.



Entre felicitaciones, el profesor del centro educativo San Felipe 1206 aseguró que la educación no es solo “llenar cuadernos”, sino también “enseñar valores”.



"Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores", expresó el profesor Mendiola a través de las redes sociales.

Te puede interesar: Mujer agrede con cinturón a niño que acusó a su hijo de "bullying"



"Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga", agregó el docente.



El profesor "actuó" cuando observó que uno de sus alumnos estaba agrediendo físicamente a otro. El docente se quitó el cinturón y empezó a pegarle en los glúteos al estudiante agresor. Los alumnos grabaron, asombrados, la escena.



“No me arrepiento de nada”



El profesor Mendiola expresó el temor a ser expulsado de la escuela o de ser arrestado luego de sus acciones, pero afirmó muy seguro de que no se arrepiente de lo sucedido. Al final, el profesor fue suspendido hasta que se supiera su absolución, que se dio a conocer el día de hoy.



"Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizque derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso... No me arrepiento de nada", manifestó el docente, quien se ganó el aplauso de varios padres de familia que rechazan el bullying en los colegios.



Te puede interesar: Bullying: por qué la mayoría de la gente no hace nada cuando lo presencia (y cómo podemos cambiar esta actitud)