“No atacamos territorio ruso, liberamos nuestro propio territorio”, dice Zelensky sobre contraofensiva de Ucrania

BERLÍN, Alemania.- Volodímir Zelensky dijo este domingo que la contraofensiva preparada por Ucrania consiste en liberar zonas ocupadas por Rusia, en lugar de atacar territorio ruso.

“Estamos preparando un contraataque para las zonas ilegalmente ocupadas basado en nuestras fronteras legítimas definidas por la constitución, que tienen reconocimiento internacional”, dijo.

Zelensky visitó Alemania donde se reunió con el canciller Olaf Scholz, y mediante una conferencia de prensa dio a conocer que el objetivo de Ucrania era liberar los territorios dentro de las fronteras que han sido reconocidas internacionalmente como ucranianas.

Esto luego de las especulaciones de las últimas semanas que señalan que Ucrania buscaría capturar zonas en Rusia y usarlas como moneda de cambio para negociar la paz y poner fin al conflicto armado que comenzó en febrero de 2022.

No atacamos territorio ruso, liberamos nuestro propio territorio legítimo. No tenemos ni el tiempo ni la fuerza (de atacar Rusia). Y no nos sobran armas con las que pudiéramos hacer eso”, respondió Zelensky a los periodistas cuando lo cuestionaron sobre el tema.