Sudáfrica niega apoyar a Rusia en conflicto contra Ucrania tras acusación de EU

JOHANNESBURGO.- Después de que Estados Unidos asegurara el pasado jueves que Sudáfrica había proporcionado armamento al Ejército de Rusia en su conflicto con Ucrania, el asesor especial de seguridad nacional de dicho país, Sydney Mufamadi, negó este sábado que Sudáfrica no está "activamente no alineado" en la guerra.

Decir que somos (...) no alineados no significa que no tengamos una opinión sobre las guerras en general", indicpo Mufamadi durante una conferencia de prensa transmitida por la cadena pública SABC.