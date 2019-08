Niño muere ahogado mientras su madre y su tío nadaban cerca

FLORIDA, EU.-Un niño de 9 años se ahogó en un arroyo de Gibsonton, en Florida, EU, el miércoles 31 de julio, después de caer en aguas profundas, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, dijo que el niño no identificado fue sacado del arroyo Bullfrog en Gibsonton por los buzos unos 30 minutos después de que desapareciera en el agua.

La oficina del sheriff explicó que el niño estaba de paseo con su madre, su tío y otros tres niños. Estaba sentado en un terraplén en el arroyo cuando los adultos nadaron a través del arroyo, dejando al niño al otro lado.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Chronister detalló que el chico cayó en el arroyo. Se estima que el agua tiene entre 10 y 12 pies (3 y 3,5 metros) de profundidad. La familia del niño intentó encontrarlo pero no pudieron.

John Adrian Buhler, un trabajador de mantenimiento del parque de casas móviles, saltó al arroyo después de escuchar los gritos de ayuda.

Un agente que estaba a unos tres minutos de distancia también respondió y entró en el arroyo, tratando de localizar al niño, pero no tuvo éxito. Entonces, llamó al equipo de buceo para pedir ayuda.

En 20 minutos, el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough acudió a la escena. Saltaron al agua y encontraron al niño.

El menor fue llevado de urgencia al Hospital St. Joseph por los paramédicos, donde fue declarado muerto.

Robin Morales-Pérez, gerente del parque, explicó que la mayoría de sus residentes son conscientes de los peligros del arroyo, diciendo que se puede navegar pero no nadar.

Si tienes un hijo que no sabe nadar, creo que tú, como padre, tienes que ser el que cuide que no se acerque al agua y cuidar que no esté cerca de un lugar donde pueda estar en peligro. Hay que asegurarse de que el niño no esté cerca del agua, donde este tipo de situación puede ocurrir”, declaró Chronister.