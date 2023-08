Niño de 7 años muere minutos después de ser fotografiado jugando con peligroso material de construcción en Brasil

BRASIL.- Un niño de 7 años en Brasil murió después de jugar en una montaña de polvo de piedra caliza que quedó al costado de la carretera, que aparentemente lo envenenó después de que lo inhaló.

La trágica foto final del pequeño Arthur Emanuel Bitencourt lo muestra levantando dos pulgares mientras está sentado en una pila de la fatídica sustancia, que se usa comúnmente en la construcción y la agricultura, sólo unos minutos antes de que le quitara la vida el 3 de agosto.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto al llegar.

Según los informes, Arthur saltó al polvo tóxico en una propiedad familiar en Ipiranga, Paraná, en la Región Sur de Brasil, según Jornal Razão.

Los médicos dijeron que la muerte repentina de Arthur fue el resultado de respirar el polvo, informaron los medios locales.

Su familia publicó su última foto

Su familia publicó su foto final en las redes sociales como tributo, pero también como advertencia para los demás.

Esta foto fue la última y tomada unos minutos antes de su trágica muerte, provocada por la inhalación de piedra caliza, mientras jugaba... Los recuerdos que tendré de ti, mi querido niño, serán siempre los mejores”, subtituló el tío del niño, Romaldo Bitencourt.

La familia afirmó que desconocían los riesgos de la exposición a la piedra en su estado pulverizado, y la policía local está iniciando una investigación sobre la muerte del niño.

El Instituto de Investigación Tecnológica de Brasil , o IPT, dice que el polvo de piedra caliza puede causar problemas respiratorios y aconseja a las personas que usen equipo de protección si trabajan con él.

El IPT advierte que el polvo de piedra caliza puede ser cancerígeno, especialmente cuando se expone a él en grandes cantidades, y puede causar daño pulmonar, informó el Jornal Razão.

La piedra caliza en su forma triturada del tamaño de un guijarro no representa un peligro para la salud si se usa correctamente y en las condiciones apropiadas. Sin embargo, cuando se reduce aún más a polvo, la piedra caliza puede liberar partículas que presentan un peligro de inhalación, según el minorista New Enterprise Stone & Lime Co.

Sílice cristalina respirable

La partícula peligrosa que está presente en la piedra caliza es sílice cristalina respirable, también conocida como cuarzo. La sílice cristalina respirable viene en partículas 100 veces más pequeñas que un grano de arena ordinario, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

La inhalación de sílice cristalina puede provocar enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal y silicosis.

La silicosis causa inflamación y cicatrización a medida que las partículas quedan atrapadas en el tejido pulmonar, lo que reduce la capacidad de los pulmones para absorber oxígeno. La afección conduce a una enfermedad pulmonar permanente y podría ser fatal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Por lo general, la silicosis crónica ocurre después de más de 10 años de exposición, generalmente en un lugar de trabajo, pero la enfermedad puede hacerse cargo mucho más rápidamente con una exposición intensa, dicen los CDC.

