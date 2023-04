Niño de 5 años mutilado hasta la muerte por dos pitbull mientras caminaba a su casa en Sudáfrica

SUDÁFRICA.- Un niño de cinco años fue asesinado por dos pitbulls cuando lo destrozaron mientras caminaba a casa con su madre.

El pequeño se había quedado a pasar la noche con su abuela, pero cuando regresó a su casa fue atacado por los perros mientras caminaba por la calle.

El ataque fue tan salvaje que uno de los dientes de uno de los perros perforó el riñón derecho del niño aterrorizado con su poderosa mordida, informó Mirror. Más tarde, la policía nombró a la víctima como Zibele Liyakhanya Mthi, quien fue encontrado aún con vida por vecinos horrorizados en el pueblo de Dyamala, cerca de la ciudad de Alice en el Cabo Oriental de Sudáfrica.

El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió más tarde a causa de sus graves heridas.

Zibele había estado caminando a casa con su madre a las 8:00 horas del 7 de abril para dirigirse juntos al servicio religioso del Viernes Santo de Pascua, según los medios locales.

De acuerdo a los informes, la organización benéfica de animales SPCA de Sudáfrica se ha hecho cargo de los perros cuando se toma una decisión sobre qué hacer con ellos. Se cree que los perros escaparon de una casa cerca del domicilio de la abuela de Zibele.

La tragedia ha aumentado los llamados para que se prohíban los pitbulls en los hogares domésticos en Sudáfrica, con una petición lanzada para instar al gobierno a actuar antes de que haya más muertes de niños.

En el Reino Unido a principios de esta semana, los expertos en perros advirtieron que cualquier persona que compre un cachorro en línea debe verificar cuidadosamente antes de traer un animal potencialmente peligroso a su hogar.

También quieren más regulación para los criadores y capacitación obligatoria para dueños y perros, para ayudar a prevenir ataques.

Cientos de bulldogs americanos se venden en sitios como Gumtree y Pets 4 Homes. Con sólo unos pocos clics, encontramos más de 20 mil perros a la venta en Gumtree y Pets 4 Homes en todo el país, una mezcla de cachorros y perros adultos que buscaban venderse a un nuevo hogar.

Varios de los listados aludieron a problemas de comportamiento con los perros, por ejemplo, anunciándolos como "no aptos para una familia con un niño pequeño".

Los expertos dicen que la venta de animales en línea necesita una cuidadosa atención para mantenerse segura. Shaun Hesmondhalgh, un experto en legislación sobre perros peligrosos, dijo:

Cualquiera puede decir, 'Me gusta un bulldog americano', y elegir uno de un sitio como Gumtree. Pero puede ser que las personas no hayan ‘hecho la tarea’, no saben nada sobre el criador, cuáles eran las condiciones de crianza, cómo eran los padres del perro y si tenían problemas de comportamiento, si era un criador aficionado clandestino… El público debe asumir la responsabilidad y debe ser más sensato acerca de dónde compra a sus perros. Debe haber un elemento de 'cuidado con el comprador' al comprar un animal en línea sin cheques".