Niño de 11 años sufre sobredosis por gomitas de mariguana en la fiesta del Super Bowl en NY

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de 11 años de Staten Island fue hospitalizado después de engullir gomitas de THC que confundió con dulces en una fiesta del Super Bowl, y ahora su madre insta al alcalde a hacer algo para evitar posibles tragedias que involucren comestibles.

Veronica Gill notó que su hijo, Ryan, "actuaba realmente extraño" después de regresar a casa de una reunión en la casa de sus amigos en New Springville, según le dijo al NY Post.

Gill se preocupó cuando la risa del pequeño de repente se convirtió en gritos de ayuda y su cuerpo comenzó a temblar.

“Empezó a decir 'Mamá, me siento muy raro'. Estaba escuchando voces. Luego comenzó a temblar... Pensé que tal vez estaba teniendo una convulsión”.

Presa del pánico, la madre de tres hijos llevó a Ryan a un centro de atención de urgencia, donde los latidos acelerados de su corazón llevaron a los médicos a llamar a una ambulancia para llevarlo a la sala de emergencias del Centro Médico de la Universidad de Richmond.

Después de que Ryan se sometiera a una serie de pruebas, incluida una tomografía computarizada, una prueba de orina reveló que había ingerido una cantidad considerable de THC en las últimas horas.

Gill se molestó aún más al descubrir que su hijo había tomado las gomitas infundidas con hierba de un cajón de dulces en la casa de los organizadores de la fiesta.

“Cuando [mi amiga] volvió a revisar el cajón después de que le contamos lo que pasó, se dio cuenta de que el caramelo tenía THC. Nos llamó llorando histéricamente”, dijo Gill. Sin embargo, Gill no estaba enojada con su amiga, quien le dijo: "No tengo idea de cómo diablos entró esto en mi casa".

En cambio, se enfureció porque los empaques de comestibles como los que comió su hijo pueden parecerse a los de las marcas de dulces normales y sólo tienen pequeñas advertencias de THC que los compradores pueden pasar por alto.

Mucha gente ha dicho '¿Cómo no sabía [que eran comestibles]?' Y yo les digo, 'Yo no sabría'. Las personas que usan esas cosas saben. Las personas que no lo hacen, ni siquiera piensan en buscar [advertencias de THC]”, dijo Gill. “Realmente no culpo a la dueña de la casa en absoluto, porque también es víctima de este empaque”.