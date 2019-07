Niño cambia Xbox y ahorros para conseguirle un auto a su mamá

FERNLEY, Nevada.- William, un niño de 13 años de Nevada, sorprendió a su madre, Krystal Preston, al comprarle un auto por medio de sus ahorros y el intercambio de su Xbox con la vendedora, Kimberly Martínez.

William realizaba trabajos en jardines y hogares de sus vecinos para ganar un poco de dinero extra. Es el mayor de tres hermanos. Krystal crió a los tres sola.

"Vi a personas en YouTube que le dan un auto a su mamá y luego sorprenden a su mamá con ese auto, y luego quería hacer eso", comentó William.

Cuenta que vio a la venta en Facebook un Chevy Metro 1999, y contactó a Kimberly. “Era realmente barato, así que le pregunté si podía cambiarlo por mi Xbox o ganarlo, y al principio ella dijo que no, después pensó en eso, y luego dijo que sí".

Kimberly llegó a casa de ellos para realizar el trato y William estaba emocionado de contarle a su madre la gran noticia.

"Le dije ‘mamá, te conseguí un auto’ y ella dijo: ‘no, no lo hiciste’. […] ella no me creyó", dijo el menor.

Cuando Kimberly los llevó a su casa para que vieran el vehículo, Krystal no lo podía creer.

"[…] lloré, estaba como, ‘no puede ser", dice Krystal. "Después ella me dio las llaves y el papeleo". Opina que el vehículo es perfecto.

"El hecho de que mi hijo haya hecho esto, estoy orgullosa, pero como madre se supone que puedo cuidar a mis hijos, se supone que debo hacer esto, no al revés", dijo Krystal.

Cuando Krystal publicó su historia en Facebook, recibió mucha atención, cosa con la que William no está de acuerdo. "Realmente no quería que eso sucediera, solo quería hacerlo, eso es todo", dijo el menor.

La publicación ya no está disponible.



Con información de Fox59