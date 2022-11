Niño autista de 6 años desaparecido en Miami es encontrado en Canadá

Un niño autista desaparecido de 6 años fue encontrado a salvo en Canadá gracias a un informante que lo vio con su padre en un Walmart, dos meses después de su desaparición de Miami, dijo la policía.

Jorge “Jojo” Morales fue inicialmente reportado como desaparecido por su madre, Yanet Leal Concepción, el 27 de agosto, luego de que su padre violó su acuerdo de custodia al no devolvérselo. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) informó que fue encontrado el domingo en Moncton, New Brunswick.

Estoy tan feliz porque mi hijo está bien, me temí lo peor”, dijo Concepción a Local10. “Toda madre teme lo peor y yo simplemente… no puedo, mi cuerpo es como dejar mi alma. Estoy tan feliz que no puedo dejar de llorar”.