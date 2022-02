Niñera acusada de lanzar bebé en Texas llamó a su mamá para decirle que "no sabía qué le pasaba a su hijo"

COLLEGE STATION, Texas.- La niñera acusada de lanzar a un bebé de 5 meses contra la pared, Berta Evelin López-Vásquez, llamó a la mamá para decirle que "no sabía lo qué le pasaba a su hijo" luego de los golpes que recibió el pequeño Adrián.

Me llamó y me pregunta dónde estoy, me dijo apúrate, tu niño está dejando de respirar, no sé que tiene", contó Fidelina Velásquez, mamá del menor que se encuentra grave.