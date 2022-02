Acusan a niñera hispana en Texas de estrellar a bebé contra la pared porque "no dejaba de llorar"

TEXAS, Estados Unidos.- Una niñera hispana, de 21 años, de nombre Berta Evelin López-Vásquez es acusada en Texas de lanzar a un bebé contra la pared porque "no dejaba de llorar"; actualmente el menor se encuentra hospitalizado en estado crítico.

La niñera Berta Evelin aseguró que el pequeño de 2 años se le cayó al piso cuando lo cargaba, pero las fracturas que presenta el bebé en su cuerpo no corresponden, ya que tiene su cráneo fracturado y pronostican que podría desarrollar daños de por vida.

El bebé de 5 meses está inconsciente y inconsciente en el Texas Children's Hospital en Houston, y se tiene programada una cirugía a la que será sometido el próximo jueves.

Encargaron al bebé con niñera y ella lo habría estrellado contra la pared

Fidelina Velásquez dijo que dejó a su bebé, Adrián, y a su hijo de 2 años con Berta Evelin López-Vásquez el 19 de enero mientras ella y su esposo iban a trabajar. López-Vásquez fue referido a la familia por un amigo. La madre dijo que esta era la segunda vez que confiaba en la joven de 21 años como niñera.

Después de ir a trabajar a un restaurante en College Station, Velásquez dijo que recibió una llamada de López-Vásquez diciendo que algo andaba mal con Adrián.

“Empecé a preguntar si el bebé estaba bien”, dijo Velásquez en español. “Ella dijo, 'sí' y luego comenzó a actuar de manera extraña por teléfono. A partir de ahí, insistí de nuevo, '¿Está bien el bebé?' y ella seguía diciendo: 'Sí, el bebé está bien'".

Velásquez dijo que inmediatamente supo que algo andaba mal con Adrián, así que salió del trabajo y fue a la casa de la niñera.



Llevó al bebé de 5 meses a un hospital en College Station, donde lo transfirieron rápidamente al Texas Children's Hospital en Houston.

Niñera decía que fue una caída accidental pero después confesó la verdad

López-Vásquez primero le dijo a los investigadores que estaba lanzando al bebé al aire para que dejara de llorar y lo dejó caer accidentalmente, según una declaración de causa probable.

Los investigadores dijeron que finalmente admitió haber dañado al bebé.

"(López-Vásquez) declaró que Adrián seguía llorando sin parar y se frustraba y enojaba con su llanto", dijo la declaración de causa probable. “Dijo que lo alimentó, le cambió los mimos y la ropa y él siguió llorando. Dijo que luego lo levantó de la cama y comenzó a sostenerlo con ambas manos y mirarlo preguntándole por qué no lo hacía. Dejó de llorar. Dijo que después de unos segundos más o menos, se volvió loca y comenzó a sacudir al bebé con fuerza durante unos cinco segundos para que dejara de llorar. Dijo que en ese momento él seguía llorando y por la frustración y la ira, luego lo arrojó contra la pared contra la que estaba apoyada su cama".

La niñera Berta Evelin confesó la verdad luego de primero señalara que la caída del bebé fue un accidente.

Los investigadores determinaron que la mujer arrojó al bebé de seis a siete pies

Cuando golpeó el suelo, la mujer le dijo a la policía que sus ojos se pusieron en blanco, comenzó a convulsionar y dejó de respirar.

"No tengo idea de por qué reaccionó de esta manera", dijo Velásquez.

Después, López-Vásquez dijo que llamó a su esposo en lugar de llamar al 911 porque "tenía miedo de meterse en problemas y que le quitaran a sus hijos".

El Hospital St. Joseph descubrió que Adrian tenía fracturas en la parte posterior del cráneo y daño cerebral.

Los médicos del Texas Children's notaron que seguía teniendo convulsiones y tenía fracturas en el lado izquierdo del cráneo, hematomas en la frente y en el área de los ojos, traumatismo craneal por abuso, hemorragias en la retina en el lado izquierdo y un hematoma en el cerebro que le causó lesiones graves. hinchazón y sangrado.

"Es totalmente injusto", dijo Velásquez. "Mi bebé es tan pequeño. No puede caminar. No puede hablar. No puede hablar por sí mismo. Es solo un bebé".

López-Vásquez ha sido acusado de lesiones corporales graves a un niño y ahora está en la cárcel con una fianza de $200,000, según muestran los documentos.

Adrian ya se sometió a una cirugía en el Texas Children's Hospital y su segunda cirugía está programada para el jueves. Su madre dijo que espera saber más sobre el futuro de su hijo de 5 meses.

Actualmente, dijo que se encuentra en estado crítico pero estable y que no se han determinado los efectos a largo plazo de este incidente.

"Se mueve un poco", dijo. "Él abre los ojos, pero también duerme mucho".

Tanto Velásquez como su esposo trabajan en Nam Cafe en College Station. El propietario creó una página de GoFundMe para ayudar con los gastos de la familia.