Niña migrante de 5 años que murió ahogada en un intento de cruzar Río Grande hacia EU se une a otro niño fallecido la semana pasada y un bebé que se encuentra en estado crítico

EL PASO, Texas.- Dos niños migrantes se ahogaron mientras intentaban cruzar el Río Grande hacia los EU y un tercero, un niño de sólo 2 meses, luchaba por su vida luego de los últimos horrores que surgieron de la crisis fronteriza del presidente Biden.

Uno de los muertos, una niña guatemalteca de 5 años, fue arrastrada de los brazos de su madre por el caudaloso río, según los informes policiacos.

Un video filmado por un canal de televisión mostró el cuerpo sin vida de la niña en edad preescolar que fue sacada del agua cerca de El Paso, Texas, el lunes.

Los rescatistas mexicanos lograron salvar a su madre, quien se identificó como Silvia García del Carmen y a su hija como Margarita Sofía.

La mujer y su hija eran parte de un grupo de migrantes que subestimaron la peligrosa corriente del río al intentar ingresar ilegalmente a los EU, según la estación de televisión de El Paso KVIA.

En un incidente separado el lunes, otro grupo de migrantes también intentó cruzar el Río Grande cerca de Eagle Pass, Texas, con resultados mortales.

Ese intento resultó en el ahogamiento de un niño de 3 años y el rescate del bebé, que se mostró en un video recibiendo resucitación cardiopulmonar de un agente de la Patrulla Fronteriza de EU.

Según los informes, el bebé estaba en estado crítico en un hospital de San Antonio.

Fernando García, fundador y director ejecutivo de Border Network for Human Rights, una organización de defensa de los migrantes en El Paso, dijo que los ahogamientos siguieron a otros 20 en junio y julio sólo en El Paso.

Lo que no ves es una protesta en Estados Unidos: ¿por qué tienen que morir los niños?”, dijo.

García dijo que los padres migrantes enfrentaron una “decisión personal” acerca de traer a sus hijos con ellos al otro lado de la frontera.

Lo hacen por sus hijos… para que sus hijos no crezcan donde morirán de hambre, pobreza o enfermedades si se quedan. O la violencia”, dijo. "No es facil. La pobreza en estos países es un tipo de pobreza que la mayoría de los estadounidenses no conocen”.