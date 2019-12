Niña de ocho años feliz por establecer récord y matar a alce de 317 kilos

MICHIGAN.-Una niña de ocho años ha establecido un récord en Michigan por ser la persona más joven en cazar un alce de gran tamaño.

La jovencita mató a una hembra con un rifle desde más de 182 metros.

Braeleigh Miller del municipio de Sunfield dice que ella y su padre estaban cazando el 14 de diciembre.

Gunnar Miller señaló que él y su hija lograron llevarse el alce de 317 kilos la noche anterior con la ayuda de un guía.

"Es genial para mí porque nunca he establecido un récord antes, mi papá no ha establecido un récord antes y mi abuelo no ha establecido un récord antes, así que les digo, 'Ja, ja'”, dijo Braeleigh.

Un video muestra a Gunnar abrazando a su hija, y le dijo más tarde que su logro lo conmovió hasta las lágrimas.

"Sí, me puse muy nervioso, estaba muy emocionado", dijo.

"Había algunas personas en Facebook que eran bastante escépticas, dado el tamaño de la pistola y el calibre de la pistola y la cantidad de impulso que tiene, ya que (el alce) era de tamaño completo.

Gunnar dijo que esperaba que el logro de Braeleigh alentaría a más jóvenes a dedicarse a la caza.