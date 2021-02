Niña de 8 años le declara su ‘amor’ a compañera y la corren de la escuela

ESTADOS UNIDOS.- Una niña de 8 años de edad fue expulsada de la escuela donde estudiaba tras declararle su ‘amor’ a una de sus compañeras de clase.

La madre de la pequeña, Delanie Shelton denunció que los directivos de la institución escolar corrieron a su hija por expresar que estaba ‘enamorada’ de otra niña.

Señaló que la estudiante de nombre Chloe, quien es originaria de Tulsa, Estados Unidos, fue víctima de la discriminación por parte del director de Rejoice Christian School.

De acuerdo a medios locales, el director al conocer la declaración de amor le pidió a la niña de 8 años de edad y a su hermano de 5, que se fueran del colegio.

Al acudir su madre por los menores, el académico le preguntó que sentía al conocer la confesión de la pequeña, y está al responder que se sentía bien, le pidió retirarse de la escuela porque sus creencias no se alineaban con la de la institución.

Antes de que me llamaran, el subdirector le dijo a Chloe que la Biblia dice que las mujeres sólo pueden tener hijos con un hombre. Me tomó por sorpresa. Estaba enojada, herida, triste, declaró.

Delanie Shelton dijo que trató de explicarle al director que sus creencias no tenían nada que ver con la educación de sus hijos, pero sólo se burló y le pidió que abandonaran la escuela.

Al regresar con sus dos hijos a casa, Chloe le preguntó angustiada a su madre si Dios todavía la amaba.

La niña ha recibido cientos de paquetes con cartas, dinero, regalos y tarjetas para animarla y evitar que se sienta culpable por los sentimientos que mostró hacia una compañera.

Hoy día, ya fue inscrita en una nueva escuela mientras que un portavoz del Rejoice Christian School declaró que el instituto prohíbe "cualquier forma de inmoralidad sexual", incluido el hecho de "profesar ser homosexual o bisexual".

Kylie Holden, de 26 años, quien es exalumna del mismo colegio, reveló que vivió una situación similar mientras estudió ahí.

"Simplemente no quiero que ella se sienta como nosotros. No quiero que crezca pensando que no vale la pena", expresó.