Niña de 10 años cumple su deseo de "casarse" con su novio de la escuela días antes de morir por leucemia

ESTADOS UNIDOS.- Una niña moribunda de 10 años, cuyo último deseo era casarse, "se casó" con su novio de la escuela días antes de morir de leucemia.

Emma Edwards fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en abril del año pasado, pero los padres, Alina, de 39 años, y Aaron, de 41, dijeron que tenían la esperanza de que pudiera vencer la enfermedad.

En junio, la familia recibió la desgarradora noticia de que el cáncer de Emma, una forma agresiva que afecta a los glóbulos blancos, era incurable y sólo le quedaban unos días de vida, informa el Daily Mail.

Emma lamentablemente falleció el 11 de julio.

Cumplió su sueño de casarse

Alina dijo que el sueño de Emma era casarse con su pequeño novio, con quien tenía una linda relación inocente desde hacía dos años, Daniel Marshall Christopher Williams Junior, de 10 años, también conocido como DJ. La familia y los amigos decidieron unirse para hacer realidad el sueño de Emma y se llevó a cabo una ceremonia para la joven pareja el 29 de junio, donde 100 invitados asistieron para verlos casarse.

Aaron acompañó a Emma por el pasillo en el jardín de su abuela mientras su maestra de tercer grado daba un discurso sobre cómo comenzó la relación de la pareja.

La madre, Alina, de Walnut Cove, Carolina del Norte, dijo:

La mayoría de los niños quieren ir a Disneylandia, pero Emma quería casarse, ser esposa y tener tres hijos. Su maestra habló en su boda y dijo que habían intentado tener una boda en el recreo. Tuvieron una dama de honor y padrinos de boda y los niños vinieron a clase con corbatas de clip. Fue muy lindo, pero la maestra dijo que no iba a haber una boda en su clase. Cuando la mamá de DJ y yo nos enteramos, dijimos que teníamos que dejar que se casaran. Tenía que suceder súper rápido. Lo armamos en menos de dos días, todo terminó siendo donado… Fue tan precioso y se combinó tan bien. Su padre la entregó. Un amigo nuestro ofició, un amigo leyó un versículo de la biblia y su mejor amiga fue dama de honor… Vinieron sus médicos, enfermeras, maestros, familiares, amigos, todos… Tenía mucho dolor cuando la vestimos. La agotó, pero quería dejar de tomar analgésicos porque no quería quedarse dormida en su boda. DJ es el alma más dulce que jamás conocerás. Tiene un corazón de oro y realmente ama a Emma".

Sus padres quedaron devastados cuando supieron que iba a morir

Alina y Aaron estaban llevando a Emma a un nuevo tratamiento cuando recibieron la desgarradora noticia de que no iba a poder vencer la enfermedad.

Alina, madre de cinco hijos, dijo: "Íbamos a recibir otro tipo de tratamiento y nos dijeron que probablemente tenía días a una semana, no semanas… No esperábamos escuchar eso en absoluto. Pensamos que íbamos a buscar otro tipo de tratamiento y funcionaría. Fue como un puñetazo en el estómago. Nunca los imaginas diciendo que no pueden hacer nada más por ella.

Alina dijo que Emma parecía ser una niña sana hasta que la llevaron al hospital porque se cayó y los médicos descubrieron el cáncer en los huesos de sus piernas en abril del año pasado.

Ella nunca estuvo enferma antes. De repente, empezó a vomitar. Lo encontramos [el cáncer] por accidente. Se había caído, así que revisaron sus piernas y descubrieron que el cáncer estaba haciendo agujeros en sus huesos y debilitándola.

Reflexionando sobre su vida, Alina y Aaron dijeron que estaban agradecidos de poder ayudarla a lograr su sueño antes de morir.

