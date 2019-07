Niega Tintori que crisis en Venezuela sea resultado de sanciones

WASHINGTON, EU.- Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, negó este miércoles en Washington que la crisis humanitaria de su país sea el resultado de las sanciones impuestas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, y la atribuyó al manejo del mandatario de Venezuela.

"La crisis humanitaria no es por las sanciones. Si nosotros no defendemos eso, pues la gente se va a seguir confundiendo y no hay manera de confundirnos más porque estamos viviendo una dictadura", afirmó Tintori durante un encuentro en la capital estadounidense con la comunidad de venezolana.

En este sentido, Tintori subrayó que "la primera sanción fue en el año 2017" y que la crisis humanitaria ha sido denunciada desde el año 2014.

"Las sanciones no tienen nada que ver con la crisis humanitaria", insistió Tintori, quien reiteró que "el único responsable" es Maduro.

Además, enfatizó en la importancia de seguir insistiendo en la necesidad de "sumar" más ayuda humanitaria hacia su país a nivel internacional.

Estados Unidos, que ha reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela después de que este asumiera el pasado 23 de enero las competencias del Ejecutivo, ha anunciado una serie de sanciones económicas y diplomáticas en contra del Gobierno de Maduro y sus allegados.

Tintori llegó a España el pasado 4 de junio junto a su hija menor, en "una gira por el tema humanitario", según indicó ese mismo día a la prensa en Caracas el líder opositor Juan Guaidó.

Ambas se encontraban también alojadas en la residencia diplomática española desde que López, que cumplía una pena de casi 14 años en arresto domiciliario en Caracas, fue liberado el 30 de abril pasado por un "indulto" de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, España entre ellos.

El 30 de abril, Guaidó encabezó un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de Maduro, pero fracasó y López acabó acogido en la residencia del embajador español. El Tribunal Supremo venezolano dictó una orden de detención de López el 2 de mayo.

Al encuentro con la comunidad también asistieron Carlos Vecchio, el representante ante Estados Unidos de Guaidó, y Lester Toledo, coordinador internacional de la ayuda humanitaria hacia Venezuela.

La esposa de López dijo haberse reunido durante su visita a Washington con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

De igual forma se entrevistó con los senadores Marco Rubio, del partido republicano y uno de los más cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump, y Bob Menéndez (demócrata), según difundió el primero en su cuenta de Twitter.