Nayib Bukele exige a los pandilleros que "paren de matar" en El Salvador

EL SALVADOR.-Las autoridades de seguridad de El Salvador informaron que durante el fin de semana detuvieron a un millar de pandilleros por un repunte de la violencia que obligó al gobierno a decretar estado de excepción luego de que en tres días se reportaran 87 asesinatos.

El estado de excepción —solicitado por el presidente y aprobado por el Congreso— limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado en el proceso. Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

Nayib Bukele advirtió a los pandilleros a través de Twitter que, de no detener la violencia, se ejercería más presión. Foto: EFE

La suspensión de garantías constitucionales no afecta a la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes si continúan las circunstancias que la motivaron.

Nayib Bukele advierte a pandilleros

El presidente Nayib Bukele advirtió a los pandilleros a través de Twitter que, de no detener la violencia, se ejercería más presión contra compañeros que están tras las rejas y acompañó el tuit de un video que muestra a presos en el penal de Izalco, exclusivo parta miembros de estas estructuras criminales. Bukele añadió que en estos días han capturado a un millar de pandilleros.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el domingo se registró una reducción de los asesinatos, al confirmar 11 en siete de los 14 departamentos del país.

Soldados son vistos hoy en un punto de control en Santa Tecla (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Fuerzas combinadas de la policía y soldados ingresaron la noche del domingo a la comunidad El Pino en el municipio de Santa Tecla, en la periferia sur de la capital, un lugar conocido como “zona de control” de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Las capturas, patrullajes y allanamientos en barrios con presencia de pandillas continúan. Las autoridades hacen registros casa por casa y no se permite el ingreso ni salida de nadie.

La comunidad El Pinto fue declarada zona de paz cuando estuvo vigente la tregua entre las pandillas, avalada por las autoridades, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que gobernó de 2009 a 2014.

Las medidas tomadas por el gobierno de Bukele han provocados criticas de algunos sectores que han advertido que se puede prestar para una serie de arbitrariedades y abuso de poder.

Al analizar el alza de los homicidios, el abogado Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana, dijo a The Associated pres que esto significa que: “el gobierno no tiene control de los territorios, no tiene control de la criminalidad”, y agregó que los especialistas en la materia señalan que hay algún problema en el entendimiento de la “supuesta negociación entre las pandillas y el gobierno, y que se ha roto y eso podría explicar el alza de los homicidios el fin de semana”.

Escobar señaló que “como son pandillas, que no son bien vistas por la ciudadanía, entonces van aplaudir todo lo que haga este gobierno”.

“Esto es insoportable, las pandillas matan cuando quieren, hacen los que les da la gana. Hay que castigarlos, pero bien fuerte”, dijo a la AP , Mario Alas, de 39 años, cuando bajaba de una de las unidades del transporte colectivo.

“No pasa nada, los capturan, y los llevan a la cárcel a engordar, después salen a seguir fregando a la gente, a quitarles el pisto (dinero) y matarlos”, manifestó a su vez la señora Juana Sánchez de 55 años.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

Además del estado de excepción, Bukele también ordenó que se decretara emergencia máxima en todas las cárceles donde cumplen condenas los miembros de las pandillas, a los que responsabiliza por la reciente ola de violencia.

Los cabecillas e integrantes de las pandillas cumplen condenas de más de 60 años y ahora permanecerán encerrados en sus celdas las 24 horas. El director de Centros Penales, Osiris Luna, informó en Twitter que, por orden del presidente, los pandilleros sólo “tendrán dos tiempos de comida al día”.

“Si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darles de comer a terroristas”, dijo Bukele en Twitter.