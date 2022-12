NUEVA JERSEY.- El icónico museo de Ripley's Believe It Or Not de Atlantic City cerrará sus puertas tras 26 años de servicio.

Dentro de sus instalaciones se podían observar cosas tan extraordinarias como cabezas reducidas, animales mutantes y modelos de humanos increíblemente altos o bajos.

El edificio que alberga el museo es una característica reconocible al instante del paseo marítimo. Está diseñado con un globo gigante que parece haberse estrellado contra el frente del edificio y encajado en su interior, agrietando los cimientos de arriba a abajo. (Los cimientos reales del edificio permanecen intactos).

Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros fanáticos e invitados, cuya curiosidad, mentalidad abierta y entusiasmo han contribuido a nuestro éxito durante más de 26 años”, dijo 20, en un comunicado. “Estamos agradecidos de haber ofrecido una forma única de entretenimiento y educación en Jersey Shore, y esperamos haber ayudado a crear recuerdos maravillosos para aquellos que han venido a visitarnos”.

Connelly dijo que el museo está cerrando porque su franquiciado local está llegando al final de su acuerdo con Ripley's.

“Van a reinventar el espacio y crearán algo nuevo y fresco para el futuro”, dijo.