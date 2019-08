Mujer transgénero es asesinada; detienen a su novio

TEXAS.- Autoridades informaron sobre la detención del novio de una mujer transgénero luego de apuñalarla en repetidas ocasiones y después arrojas su cuerpo al costado de una carretera.

El cuerpo con heridas de arma blanca de la joven, de 22 años, fue encontrado en el estacionamiento de un establecimiento en Houston.

El arrestado, Joshua Dominic Bourgeois, ha sido trasladado a la cárcel de Baker Street y compadecerá el próximo lunes ante la corte, luego de que fuera identificado como el principal responsable del asesinato de su novia, Tracy Williams.

Williams es la tercera mujer transgénero asesinada en Texas y la 16ta en Estados Unidos desde enero.

La mujer, quien nació como Trevian Delaney, era la mayor de seis hijos y a menudo se presentaba como mujer, según dijo su madre, Joyce Williams, a medios locales.

Mi hijo no se lo merecía. Mi hijo ha sido asesinado. Mi hijo ya no está conmigo y tengo que lidiar con esto todos los días. No le desearía esto al hijo de nadie", dijo la madre.